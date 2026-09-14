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На реконструкцию ВПП в аэропорту Йошкар-Олы выделили 1,6 миллиарда рублей

На реконструкцию ВПП в аэропорту Йошкар-Олы выделили 1,6 миллиарда рублей - 14.09.2026, ПРАЙМ

На реконструкцию ВПП в аэропорту Йошкар-Олы выделили 1,6 миллиарда рублей

Дополнительные 1,6 миллиарда рублей выделили на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Йошкар-Олы, сообщил Минтранс РФ. | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T19:43+0300

2026-09-14T19:43+0300

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Дополнительные 1,6 миллиарда рублей выделили на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Йошкар-Олы, сообщил Минтранс РФ. "На реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Йошкар‑Олы дополнительно выделено 1,6 миллиарда рублей. Работы на аэродромной инфраструктуре ведет подведомственная Минтрансу Ространсмодернизация в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система", - говорится в сообщении. На данный момент взлетно-посадочная полоса готова на 70%. Специалисты продолжают устройство покрытия и нарезку деформационных швов для его прочности и долговечности, добавили в Минтрансе. Кроме того, возводится командно-диспетчерский пункт, совмещенный с аварийно-спасательной станцией. Завершение работ запланировано на 2027 год, после чего аэропорт сможет принимать самолеты типа Boeing 737-800, Airbus A320 и SSJ-100. "Модернизация аэропорта Йошкар-Олы позволит создать для жителей и гостей Республики Марий Эл комфортные условия для путешествий. После реконструкции взлетно-посадочной полосы авиагавань сможет принимать более вместительные воздушные суда, что будет способствовать увеличению пассажиропотока, расширению маршрутной сети и развитию туризма в регионе", – отметил глава Минтранса Андрей Никитин, его слова приводит министерство.

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