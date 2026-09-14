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Ввод жилья на Дальнем Востоке благодаря ипотеке увеличился на 57%
Ввод жилья на Дальнем Востоке благодаря ипотеке увеличился на 57% - 14.09.2026, ПРАЙМ
Ввод жилья на Дальнем Востоке благодаря ипотеке увеличился на 57%
Ввод многоквартирного жилья на Дальнем Востоке благодаря дальневосточной ипотеке увеличился на 57% по итогам семи месяцев 2026 года по сравнению с таким же... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T07:30+0300
2026-09-14T07:30+0300
2026-09-14T07:30+0300
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дальний восток
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Ввод многоквартирного жилья на Дальнем Востоке благодаря дальневосточной ипотеке увеличился на 57% по итогам семи месяцев 2026 года по сравнению с таким же периодом прошлого года, рассказала в интервью РИА Новости замглавы Минвостокразвития России Эльвира Нургалиева.
"Из основных эффектов мы видим, во-первых, это эффект на развитие всего рынка жилищного строительства. Например, по итогам семи месяцев 2026 года, если сравнивать год к году, у нас ввод многоквартирного жилья увеличился на 57%. В то время как в России за эти же 7 месяцев год к году рост на 11%", - рассказала Нургалиева агентству.
Дальневосточную ипотеку на сегодняшний день получили уже 190 тысяч семей, рассказала замминистра.
Программа дальневосточной и арктической ипотеки позволяет приобрести жилье на Дальнем Востоке и в Арктике по льготной ставке 2% годовых. В декабре 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина действие льготной ипотеки было распространено на многодетные семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года.
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недвижимость, бизнес, дальний восток, арктика, владимир путин, минвостокразвития
Недвижимость, Бизнес, Дальний Восток, АРКТИКА, Владимир Путин, Минвостокразвития
Ввод жилья на Дальнем Востоке благодаря ипотеке увеличился на 57%
Нургалиева: ввод жилья на Дальнем Востоке благодаря дальневосточной ипотеке вырос на 57%
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Ввод многоквартирного жилья на Дальнем Востоке благодаря дальневосточной ипотеке увеличился на 57% по итогам семи месяцев 2026 года по сравнению с таким же периодом прошлого года, рассказала в интервью РИА Новости замглавы Минвостокразвития России Эльвира Нургалиева.
"Из основных эффектов мы видим, во-первых, это эффект на развитие всего рынка жилищного строительства. Например, по итогам семи месяцев 2026 года, если сравнивать год к году, у нас ввод многоквартирного жилья увеличился на 57%. В то время как в России за эти же 7 месяцев год к году рост на 11%", - рассказала Нургалиева агентству.
Дальневосточную ипотеку на сегодняшний день получили уже 190 тысяч семей, рассказала замминистра.
Программа дальневосточной и арктической ипотеки позволяет приобрести жилье на Дальнем Востоке и в Арктике по льготной ставке 2% годовых. В декабре 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина действие льготной ипотеки было распространено на многодетные семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года.