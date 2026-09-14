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Ввод жилья на Дальнем Востоке благодаря ипотеке увеличился на 57%

Ввод жилья на Дальнем Востоке благодаря ипотеке увеличился на 57% - 14.09.2026, ПРАЙМ

Ввод жилья на Дальнем Востоке благодаря ипотеке увеличился на 57%

Ввод многоквартирного жилья на Дальнем Востоке благодаря дальневосточной ипотеке увеличился на 57% по итогам семи месяцев 2026 года по сравнению с таким же... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T07:30+0300

2026-09-14T07:30+0300

2026-09-14T07:30+0300

недвижимость

бизнес

дальний восток

арктика

владимир путин

минвостокразвития

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Ввод многоквартирного жилья на Дальнем Востоке благодаря дальневосточной ипотеке увеличился на 57% по итогам семи месяцев 2026 года по сравнению с таким же периодом прошлого года, рассказала в интервью РИА Новости замглавы Минвостокразвития России Эльвира Нургалиева. "Из основных эффектов мы видим, во-первых, это эффект на развитие всего рынка жилищного строительства. Например, по итогам семи месяцев 2026 года, если сравнивать год к году, у нас ввод многоквартирного жилья увеличился на 57%. В то время как в России за эти же 7 месяцев год к году рост на 11%", - рассказала Нургалиева агентству. Дальневосточную ипотеку на сегодняшний день получили уже 190 тысяч семей, рассказала замминистра. Программа дальневосточной и арктической ипотеки позволяет приобрести жилье на Дальнем Востоке и в Арктике по льготной ставке 2% годовых. В декабре 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина действие льготной ипотеки было распространено на многодетные семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года.

дальний восток

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, бизнес, дальний восток, арктика, владимир путин, минвостокразвития