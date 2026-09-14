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Центру Джона Кеннеди в Вашингтоне грозит банкротство, пишет WP - 14.09.2026, ПРАЙМ
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Центру Джона Кеннеди в Вашингтоне грозит банкротство, пишет WP
Центру Джона Кеннеди в Вашингтоне грозит банкротство, пишет WP - 14.09.2026, ПРАЙМ
Центру Джона Кеннеди в Вашингтоне грозит банкротство, пишет WP
Центру исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне грозит банкротство, спасти от которого, по мнению руководства, может лишь размещение имени... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T08:56+0300
2026-09-14T08:56+0300
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технологии
вашингтон
сша
дональд трамп
джон кеннеди
washington post
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ВАШИНГТОН, 14 сен - ПРАЙМ. Центру исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне грозит банкротство, спасти от которого, по мнению руководства, может лишь размещение имени президента США Дональда Трампа на фасаде здания, передает газета Washington Post, со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы. "Руководство центра предупреждает, что уже "в течение нескольких недель" учреждение может оказаться не в состоянии выплачивать зарплаты или оплачивать обычные контракты на техническое обслуживание. По их мнению, публичное увековечение имени Трампа может помочь заручиться его поддержкой в сборе средств, достаточных для того, чтобы центр продолжил работу", - пишет газета. По информации издания, руководство центра также рекомендует немедленно закрыть главное здание, так как его дальнейшая работа представляет угрозу для жизни людей. Если управляющий совет одобрит это решение, то центр может закрыть свои двери уже во вторник. Министерство юстиции США ранее пригрозило возможным сносом здания, если на нем не разрешат увековечить имя Трампа. Предыдущая попытка добавить имя действующего президента на фасад театрального Кеннеди-центра в Вашингтоне не увенчалась успехом: через полгода после размещения надпись по требованию суда демонтировали.
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бизнес, технологии, вашингтон, сша, дональд трамп, джон кеннеди, washington post
Бизнес, Технологии, ВАШИНГТОН, США, Дональд Трамп, Джон Кеннеди, Washington Post
08:56 14.09.2026
 
Центру Джона Кеннеди в Вашингтоне грозит банкротство, пишет WP

WP: центру Кеннеди в Вашингтоне грозит банкротство, которое может спасти только имя Трампа

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанк" Дональд Трамп
 Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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ВАШИНГТОН, 14 сен - ПРАЙМ. Центру исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне грозит банкротство, спасти от которого, по мнению руководства, может лишь размещение имени президента США Дональда Трампа на фасаде здания, передает газета Washington Post, со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.
"Руководство центра предупреждает, что уже "в течение нескольких недель" учреждение может оказаться не в состоянии выплачивать зарплаты или оплачивать обычные контракты на техническое обслуживание. По их мнению, публичное увековечение имени Трампа может помочь заручиться его поддержкой в сборе средств, достаточных для того, чтобы центр продолжил работу", - пишет газета.
По информации издания, руководство центра также рекомендует немедленно закрыть главное здание, так как его дальнейшая работа представляет угрозу для жизни людей. Если управляющий совет одобрит это решение, то центр может закрыть свои двери уже во вторник.
Министерство юстиции США ранее пригрозило возможным сносом здания, если на нем не разрешат увековечить имя Трампа.
Предыдущая попытка добавить имя действующего президента на фасад театрального Кеннеди-центра в Вашингтоне не увенчалась успехом: через полгода после размещения надпись по требованию суда демонтировали.
 
БизнесТехнологииВАШИНГТОНСШАДональд ТрампДжон КеннедиWashington Post
 
 
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