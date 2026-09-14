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WSJ: Россия опередила противников по производству бюджетных вооружений
WSJ: Россия опередила противников по производству бюджетных вооружений - 14.09.2026, ПРАЙМ
WSJ: Россия опередила противников по производству бюджетных вооружений
Россия опережает своих противников по производству современных массовых бюджетных вооружений, пишет американская газета Wall Street Journal. | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T08:59+0300
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Россия опережает своих противников по производству современных массовых бюджетных вооружений, пишет американская газета Wall Street Journal. Издание отмечает, что Россия обладает новым поколением инновационных реактивных вооружений, в частности, новыми малогабаритными крылатыми ракетами "Бандероль", а также БПЛА "Герань". Данные вооружения, как подчеркивает газета, оснащены передовой электроникой, позволяющей точно находить цели и избегать перехвата. WSJ также пишет, что производство новых и относительно недорогих вооружений указывает на способность ВС РФ адаптироваться и создавать инновации. "Таким образом, Москва опередила своих противников", - говорится в материале. Издание пишет, что Украине не хватает производственных ресурсов и возможностей для долгосрочного планирования, а США и их союзники по НАТО испытывают сложности с наращиванием производства жизненно важных вооружений, таких как перехватчики для Patriot. Газета отмечает, что западные страны также сталкиваются с проблемой ускорения перевода инноваций в серийное производство.
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РОССИЯ, Промышленность, МОСКВА, УКРАИНА, США, WSJ, ВС РФ, НАТО
WSJ: Россия опередила противников по производству бюджетных вооружений
WSJ: Россия опережает своих противников по производству современных массовых вооружений