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Курс юаня по итогам торгов вырос до 12,57 рубля
Курс юаня по итогам торгов вырос до 12,57 рубля - 14.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня по итогам торгов вырос до 12,57 рубля
Курс юаня по итогам торгов вырос по отношению к рублю до 12,57 рубля, следует из данных Московской биржи. | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T19:15+0300
2026-09-14T19:15+0300
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов вырос по отношению к рублю до 12,57 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов подрос на 5 копеек, закрыв торги на отметке 12,57 рубля.
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Курс юаня по итогам торгов вырос до 12,57 рубля
Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,57 рубля