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Курс юаня по итогам торгов вырос до 12,57 рубля

Курс юаня по итогам торгов вырос до 12,57 рубля - 14.09.2026, ПРАЙМ

Курс юаня по итогам торгов вырос до 12,57 рубля

Курс юаня по итогам торгов вырос по отношению к рублю до 12,57 рубля, следует из данных Московской биржи. | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T19:15+0300

2026-09-14T19:15+0300

2026-09-14T19:15+0300

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов вырос по отношению к рублю до 12,57 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов подрос на 5 копеек, закрыв торги на отметке 12,57 рубля.

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рынок, торги, юань, россия, мосбиржа, рубль, валюта, курсы валют