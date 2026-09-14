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Зарплаты работников складов в Московском регионе выросли за год на 5,2%

Зарплаты работников складов в Московском регионе выросли за год на 5,2% - 14.09.2026, ПРАЙМ

Зарплаты работников складов в Московском регионе выросли за год на 5,2%

Зарплаты работников складов в Московском регионе выросли за год на 5,2% - в среднем до 115,4 тысячи рублей в месяц, причем самый большой прирост - на 16% - был... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T05:17+0300

2026-09-14T05:17+0300

2026-09-14T05:17+0300

бизнес

москва

московская область

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Зарплаты работников складов в Московском регионе выросли за год на 5,2% - в среднем до 115,4 тысячи рублей в месяц, причем самый большой прирост - на 16% - был у водителей погрузчиков, говорится в совместном исследовании IBC Real Estate и ОЭЗ "Максимиха", имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость. "По итогам августа 2026 года уровень оплаты труда увеличился всего на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. На фоне замедления экономической активности потребность бизнеса в персонале постепенно сокращается, что способствует снижению напряженности на рынке труда. Кроме того, изменение конъюнктуры складского рынка, уменьшение количества сделок и переездов, а, значит, и старт операций на меньшем количестве объектов способствуют значительному снижению спроса на складской персонал", - отмечается в нем. Вместе с этим заработок у водителей погрузчика, штабелера или ричтрака вырос в годовом выражении на 16% - до 119 тысяч рублей в месяц. Для сравнения, начальники склада стали получать больше на 3% (прирост до 124 тысяч рублей), а грузчики, кладовщики и комплектовщики - на 6% (103 тысячи рублей), выяснили аналитики. По их данным, среди отраслей, формирующих наибольший спрос на складской персонал в Москве и Московской области, наиболее высокий уровень оплаты предлагают маркетплейсы - в среднем 128 тысяч рублей в месяц. Следом идут DIY-ритейлеры (122 тысячи рублей) и продуктовые ритейлеры (117 тысяч рублей). Наименьшую заработную плату предлагают производители и ритейлеры бытовой техники и электроники – 92 тысячи рублей и 91 тысяча рублей соответственно. Также исследование показало, что заработные платы выше в северных локациях Московского региона по сравнению с югом и западом. Так, работники объектов на Ленинградском направлении зарабатывают 121,7 тысячи рублей в месяц, Дмитровского - 116,2 тысячи рублей, Ярославского - 111,2 тысячи рублей, а вот Калужского - 83,5 тысячи рублей, Новорижского - 96,8 тысячи рублей. В исследовании также указывается, что в течение предыдущих трех лет на рынке труда наблюдался дефицит складского персонала. Так, в 2023 году коэффициент напряженности находился на уровне 0,3-0,7 вакансии на 1 тысячу квадратных метров складов (при оптимальном - до 0,1 вакансии на 1 тысячу "квадратов"). "В 2025 году ситуация начала стабилизироваться, а в 2026 году эта тенденция продолжилась. На данный момент на большинстве направлений показатель находится в здоровом диапазоне 0,04-0,09 вакансии на 1 тысячу квадратных метров", - говорится в исследовании. В нем также указывается, что в ближайшей перспективе сегмент сохранит сбалансированность и не перейдет в категорию рынка соискателя.

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бизнес, москва, московская область, ibc real estate