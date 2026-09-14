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Цена на золото опустилась ниже 4 300 долларов за унцию

Цена на золото опустилась ниже 4 300 долларов за унцию - 14.09.2026, ПРАЙМ

Цена на золото опустилась ниже 4 300 долларов за унцию

Биржевая стоимость золота с началом новой недели ускорила падение до 2%, показатель впервые с начала августа опустился ниже 4 300 долларов за тройскую унцию,... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T16:34+0300

2026-09-14T16:34+0300

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота с началом новой недели ускорила падение до 2%, показатель впервые с начала августа опустился ниже 4 300 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 16.29 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падает на 96,7 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,17%, - до 4 312,2 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель впервые с 7 августа опустился ниже 4 300 долларов.

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рынок, торги, comex, золото, биржевые цены на золото