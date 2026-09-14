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Мировые цены на золото упадут ниже 4000 долларов, предположила эксперт

Мировые цены на золото упадут ниже 4000 долларов, предположила эксперт - 14.09.2026, ПРАЙМ

Мировые цены на золото упадут ниже 4000 долларов, предположила эксперт

Мировые цены на золото опустятся ниже 4 тысяч долларов за тройскую унцию при продажах со стороны центробанков, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T18:33+0300

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на золото опустятся ниже 4 тысяч долларов за тройскую унцию при продажах со стороны центробанков, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская. Ранее в понедельник биржевая стоимость драгметалла впервые с начала августа опустилась ниже 4300 долларов за тройскую унцию. "Один из ключевых факторов, на котором золото может опуститься ниже 4000 долларов, - это продажи со стороны мировых центробанков", - сказала Рокотянская РИА Новости. По словам эксперта, если торги в понедельник действительно закроются на отметке ниже 4340 долларов, то это будет негативный сигнал к откату в диапазон 4000-4180 долларов и ниже. Она отметила, что за предыдущие несколько лет эксперты привыкли думать, что центробанки априори выступают покупателями драгметалла, однако в последние полгода, например, Россия, выступает нетто-продавцом на рынке золота. "В итоге усиление эскалации на Ближнем Востоке, с одной стороны, толкает мировую инфляцию вверх, что должно стимулировать рост цен на золото. Но, с другой же стороны, этот же фактор может стимулировать страны продавать свои золотые запасы для поддержания бюджетного баланса", - уточнила Рокотянская. Кроме того, к факторам текущего снижения глобальной стоимости "желтого" металла эксперт отнесла резкий рост цен на рынке энергоресурсов при увеличении индекса доллара DXY (стоимость доллара по отношению к корзине из шести ключевых мировых валют). На момент открытия торгов в понедельник биржевая цена на золото достигала 4 393 доллара за тройскую унцию. С начала года стоимость металла практически не изменилась, увеличившись лишь на 0,3%. При этом по сравнению со 2 января 2025 года цена на золото выросла на 63,9%.

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рынок, торги, финансы, ближний восток