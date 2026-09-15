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Аэропорт Внуково стал одной из самых популярных точек вызова такси летом

Аэропорт Внуково стал одной из самых популярных точек вызова такси летом - 15.09.2026, ПРАЙМ

Аэропорт Внуково стал одной из самых популярных точек вызова такси летом

Аэропорт Внуково и район Москва-Сити стали одними из самых популярных точек вызова такси у москвичей этим летом, также пассажиры часто вызывали такси к... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T18:41+0300

2026-09-15T18:41+0300

2026-09-15T18:41+0300

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Аэропорт Внуково и район Москва-Сити стали одними из самых популярных точек вызова такси у москвичей этим летом, также пассажиры часто вызывали такси к площадям, вокзалам и центральным улицам города, сообщили в столичном департаменте транспорта. "Карта летних поездок: куда москвичи чаще всего вызывали такси... Чаще всего пассажиры вызывали такси: в аэропорт Внуково и обратно, к площадям и вокзалам, в Москва-Сити, на центральные улицы столицы", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс". В дептрансе отметили, что за летний сезон пользователи совершили почти 85 миллионов поездок на такси. "Ежедневно они (пользователи - ред.) совершали 1,66 миллиона поездок. Это говорит о том, что такси остается одним из самых удобных способов передвижения по городу. Продолжим делать сервис комфортнее и безопаснее для жителей и гостей столицы", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

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