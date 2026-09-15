https://1prime.ru/20260915/aeroport-873322630.html
Аэропорт Внуково стал одной из самых популярных точек вызова такси летом
Аэропорт Внуково стал одной из самых популярных точек вызова такси летом - 15.09.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Внуково стал одной из самых популярных точек вызова такси летом
Аэропорт Внуково и район Москва-Сити стали одними из самых популярных точек вызова такси у москвичей этим летом, также пассажиры часто вызывали такси к... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T18:41+0300
2026-09-15T18:41+0300
2026-09-15T18:41+0300
бизнес
общество
внуково
москва
аэропорт внуково
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Аэропорт Внуково и район Москва-Сити стали одними из самых популярных точек вызова такси у москвичей этим летом, также пассажиры часто вызывали такси к площадям, вокзалам и центральным улицам города, сообщили в столичном департаменте транспорта.
"Карта летних поездок: куда москвичи чаще всего вызывали такси... Чаще всего пассажиры вызывали такси: в аэропорт Внуково и обратно, к площадям и вокзалам, в Москва-Сити, на центральные улицы столицы", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
В дептрансе отметили, что за летний сезон пользователи совершили почти 85 миллионов поездок на такси.
"Ежедневно они (пользователи - ред.) совершали 1,66 миллиона поездок. Это говорит о том, что такси остается одним из самых удобных способов передвижения по городу. Продолжим делать сервис комфортнее и безопаснее для жителей и гостей столицы", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
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Бизнес, Общество , Внуково, МОСКВА, аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково стал одной из самых популярных точек вызова такси летом
Аэропорт Внуково и район Москва-Сити стали самыми популярными точками вызова такси летом
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Аэропорт Внуково и район Москва-Сити стали одними из самых популярных точек вызова такси у москвичей этим летом, также пассажиры часто вызывали такси к площадям, вокзалам и центральным улицам города, сообщили в столичном департаменте транспорта.
"Карта летних поездок: куда москвичи чаще всего вызывали такси... Чаще всего пассажиры вызывали такси: в аэропорт Внуково и обратно, к площадям и вокзалам, в Москва-Сити, на центральные улицы столицы", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
В дептрансе отметили, что за летний сезон пользователи совершили почти 85 миллионов поездок на такси.
"Ежедневно они (пользователи - ред.) совершали 1,66 миллиона поездок. Это говорит о том, что такси остается одним из самых удобных способов передвижения по городу. Продолжим делать сервис комфортнее и безопаснее для жителей и гостей столицы", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.