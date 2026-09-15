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Аэропорт Катании возобновил работу после снижения активности Этны - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Аэропорт Катании возобновил работу после снижения активности Этны
Аэропорт Катании возобновил работу после снижения активности Этны - 15.09.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Катании возобновил работу после снижения активности Этны
Аэропорт Катании на Сицилии возобновил прием и отправку рейсов после снижения уровня тревоги в связи с активностью вулкана Этна с красного до оранжевого,... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T21:36+0300
2026-09-15T21:43+0300
бизнес
сицилия
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РИМ, 15 сен - ПРАЙМ. Аэропорт Катании на Сицилии возобновил прием и отправку рейсов после снижения уровня тревоги в связи с активностью вулкана Этна с красного до оранжевого, сообщила управляющая аэропортом компания SAC. "Полностью восстановлены вылеты и прилеты в аэропорту Катании с немедленным вступлением в силу", - говорится в сообщении компании-оператора. SAC уточнила, что после изменения уровня вулканической опасности было принято решение открыть секторы C1 и B3 аэропорта, соответствующие южному направлению. Ранее сообщалось, что Этна возобновила выброс вулканического пепла. По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), высота пеплового облака достигала около четырех километров, оно двигалось на юг в направлении аэропорта Катании. В связи с извержением операции в аэропорту были приостановлены с утра понедельника. В августе на Этне неоднократно фиксировались извержения и выбросы вулканического пепла. В период с 6 августа работа аэропорта Катании несколько раз ограничивалась, полностью восстановившись спустя почти две недели.
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бизнес, сицилия
Бизнес, Сицилия
21:36 15.09.2026 (обновлено: 21:43 15.09.2026)
 
Аэропорт Катании возобновил работу после снижения активности Этны

Аэропорт Катании на Сицилии возобновил работу после снижения активности Этны

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РИМ, 15 сен - ПРАЙМ. Аэропорт Катании на Сицилии возобновил прием и отправку рейсов после снижения уровня тревоги в связи с активностью вулкана Этна с красного до оранжевого, сообщила управляющая аэропортом компания SAC.
"Полностью восстановлены вылеты и прилеты в аэропорту Катании с немедленным вступлением в силу", - говорится в сообщении компании-оператора.
SAC уточнила, что после изменения уровня вулканической опасности было принято решение открыть секторы C1 и B3 аэропорта, соответствующие южному направлению.
Ранее сообщалось, что Этна возобновила выброс вулканического пепла. По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), высота пеплового облака достигала около четырех километров, оно двигалось на юг в направлении аэропорта Катании. В связи с извержением операции в аэропорту были приостановлены с утра понедельника.
В августе на Этне неоднократно фиксировались извержения и выбросы вулканического пепла. В период с 6 августа работа аэропорта Катании несколько раз ограничивалась, полностью восстановившись спустя почти две недели.
 
БизнесСицилия
 
 
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