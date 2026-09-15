https://1prime.ru/20260915/aeroport-873328517.html
Аэропорт Катании возобновил работу после снижения активности Этны
Аэропорт Катании возобновил работу после снижения активности Этны - 15.09.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Катании возобновил работу после снижения активности Этны
Аэропорт Катании на Сицилии возобновил прием и отправку рейсов после снижения уровня тревоги в связи с активностью вулкана Этна с красного до оранжевого,... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T21:36+0300
2026-09-15T21:36+0300
2026-09-15T21:43+0300
бизнес
сицилия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873328517.jpg?1789497798
РИМ, 15 сен - ПРАЙМ. Аэропорт Катании на Сицилии возобновил прием и отправку рейсов после снижения уровня тревоги в связи с активностью вулкана Этна с красного до оранжевого, сообщила управляющая аэропортом компания SAC. "Полностью восстановлены вылеты и прилеты в аэропорту Катании с немедленным вступлением в силу", - говорится в сообщении компании-оператора. SAC уточнила, что после изменения уровня вулканической опасности было принято решение открыть секторы C1 и B3 аэропорта, соответствующие южному направлению. Ранее сообщалось, что Этна возобновила выброс вулканического пепла. По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), высота пеплового облака достигала около четырех километров, оно двигалось на юг в направлении аэропорта Катании. В связи с извержением операции в аэропорту были приостановлены с утра понедельника. В августе на Этне неоднократно фиксировались извержения и выбросы вулканического пепла. В период с 6 августа работа аэропорта Катании несколько раз ограничивалась, полностью восстановившись спустя почти две недели.
сицилия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, сицилия
Аэропорт Катании возобновил работу после снижения активности Этны
Аэропорт Катании на Сицилии возобновил работу после снижения активности Этны
РИМ, 15 сен - ПРАЙМ. Аэропорт Катании на Сицилии возобновил прием и отправку рейсов после снижения уровня тревоги в связи с активностью вулкана Этна с красного до оранжевого, сообщила управляющая аэропортом компания SAC.
"Полностью восстановлены вылеты и прилеты в аэропорту Катании с немедленным вступлением в силу", - говорится в сообщении компании-оператора.
SAC уточнила, что после изменения уровня вулканической опасности было принято решение открыть секторы C1 и B3 аэропорта, соответствующие южному направлению.
Ранее сообщалось, что Этна возобновила выброс вулканического пепла. По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), высота пеплового облака достигала около четырех километров, оно двигалось на юг в направлении аэропорта Катании. В связи с извержением операции в аэропорту были приостановлены с утра понедельника.
В августе на Этне неоднократно фиксировались извержения и выбросы вулканического пепла. В период с 6 августа работа аэропорта Катании несколько раз ограничивалась, полностью восстановившись спустя почти две недели.