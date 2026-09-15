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Российский рынок акций по итогам основной сессии снизился на 1,02%
Российский рынок акций по итогам основной сессии снизился на 1,02% - 15.09.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций по итогам основной сессии снизился на 1,02%
Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника уменьшился на 1,02%, следует из данных Московской биржи. | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T19:17+0300
2026-09-15T19:17+0300
2026-09-15T19:17+0300
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника уменьшился на 1,02%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,02%, до 2337,1 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,95%, до 857,4 пункта, индекс РТС - на 0,9%, до 874,02 пункта.
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рынок, акции, торги, мосбиржа, ртс, россия
Экономика, Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа, РТС, РОССИЯ
Российский рынок акций по итогам основной сессии снизился на 1,02%
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,02%, до 2337,1 пункта