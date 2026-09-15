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"Отрицательная зона": аналитики объяснили, чего не хватает рынку акций - 15.09.2026, ПРАЙМ
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"Отрицательная зона": аналитики объяснили, чего не хватает рынку акций
"Отрицательная зона": аналитики объяснили, чего не хватает рынку акций - 15.09.2026, ПРАЙМ
"Отрицательная зона": аналитики объяснили, чего не хватает рынку акций
Российский рынок акций завершил торги вторника умеренным снижением в рамках коррекции после вчерашнего роста на геополитическом позитиве, следует из данных... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T19:51+0300
2026-09-15T19:51+0300
экономика
рынок
торги
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил торги вторника умеренным снижением в рамках коррекции после вчерашнего роста на геополитическом позитиве, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,02% - до 2337,1 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,95%, до 857,4 пункта, индекс РТС - на 0,9%, до 874,02 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.07 мск дорожал на 2,37% - до 108,18 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи во вторник курсировал преимущественно в отрицательной зоне. Инвесторы частично фиксировали прибыль после подскока акций на новостях. Ободрившее рынок заявление президента США Дональда Трампа о достижении энергетического перемирия между РФ и Украиной в Кремле не подтвердили, хотя и назвали идею хорошей", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Тем не менее общий настрой в отношении перспектив возобновления переговоров по Украине остается достаточно оптимистичным, цены на нефть – высокими, а рубль – относительно слабым, что сдерживает нисходящие импульсы. "Во второй половине дня на фоне заявлений официальных лиц РФ о возможности такого перемирия индекс отыграл часть утреннего снижения", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Лидеры роста и падения В лидерах роста - акции "Селигдара" (+5,34%), "Позитива" (+2,91%), "Циана" (+2,67%), группы компаний "Мать и дитя" (+2,62%), МТС (+2,33%). Одними из лидеров роста на российском фондовом рынке сегодня оказались акции группы "Позитив" (+3,3%), возможно, в качестве реакции на сообщение, вышедшего ранее, о приобретении группой миноритарной доли в разработчике решений в области кибербезопасности "Сайбер ОК", отметила Наталья Мильчакова из Freedom Global. В лидерах снижения - акции "Самолета" (−11,97%), "Фосагро" (−3,91%), "Акрона" (−3,71%), ТГК-1 (−3,52%), "Сегежи" (−3,01%). Прогнозы Смирнов ожидает, что завтра индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2270–2370 пунктов. "Без появления дальнейших новостей об энергетическом перемирии индексу Мосбиржи будет сложно вернуться выше 2370 пунктов", - делится мнением Григорьев.
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рынок, торги, акции, украина, сша, мосбиржа, ртс
Экономика, Рынок, Торги, Акции, УКРАИНА, США, Мосбиржа, РТС
19:51 15.09.2026
 
"Отрицательная зона": аналитики объяснили, чего не хватает рынку акций

Григорьев: без новостей о перемирии индексу Мосбиржи будет сложно преодолеть 2370 пунктов

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк"Сотрудник в офисе московской биржи
Сотрудник в офисе московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил торги вторника умеренным снижением в рамках коррекции после вчерашнего роста на геополитическом позитиве, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,02% - до 2337,1 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,95%, до 857,4 пункта, индекс РТС - на 0,9%, до 874,02 пункта.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.07 мск дорожал на 2,37% - до 108,18 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи во вторник курсировал преимущественно в отрицательной зоне. Инвесторы частично фиксировали прибыль после подскока акций на новостях. Ободрившее рынок заявление президента США Дональда Трампа о достижении энергетического перемирия между РФ и Украиной в Кремле не подтвердили, хотя и назвали идею хорошей", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Тем не менее общий настрой в отношении перспектив возобновления переговоров по Украине остается достаточно оптимистичным, цены на нефть – высокими, а рубль – относительно слабым, что сдерживает нисходящие импульсы.
"Во второй половине дня на фоне заявлений официальных лиц РФ о возможности такого перемирия индекс отыграл часть утреннего снижения", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Лидеры роста и падения

В лидерах роста - акции "Селигдара" (+5,34%), "Позитива" (+2,91%), "Циана" (+2,67%), группы компаний "Мать и дитя" (+2,62%), МТС (+2,33%).
Одними из лидеров роста на российском фондовом рынке сегодня оказались акции группы "Позитив" (+3,3%), возможно, в качестве реакции на сообщение, вышедшего ранее, о приобретении группой миноритарной доли в разработчике решений в области кибербезопасности "Сайбер ОК", отметила Наталья Мильчакова из Freedom Global.
В лидерах снижения - акции "Самолета" (−11,97%), "Фосагро" (−3,91%), "Акрона" (−3,71%), ТГК-1 (−3,52%), "Сегежи" (−3,01%).

Прогнозы

Смирнов ожидает, что завтра индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2270–2370 пунктов.
"Без появления дальнейших новостей об энергетическом перемирии индексу Мосбиржи будет сложно вернуться выше 2370 пунктов", - делится мнением Григорьев.
 
ЭкономикаРынокТоргиАкцииУКРАИНАСШАМосбиржаРТС
 
 
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