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Алиханов назвал перспективные технологии в станкостроении

Алиханов назвал перспективные технологии в станкостроении - 15.09.2026, ПРАЙМ

Алиханов назвал перспективные технологии в станкостроении

Перспективными технологиями в сфере станкостроения являются высокоскоростная обработка, работа с композитными материалами и автоматизированные линии на базе... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T13:15+0300

2026-09-15T13:15+0300

2026-09-15T13:15+0300

технологии

россия

финансы

антон алиханов

минпромторг

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Перспективными технологиями в сфере станкостроения являются высокоскоростная обработка, работа с композитными материалами и автоматизированные линии на базе станков, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов. "Закрывая текущие потребности, нам нужно думать и о перспективных технологиях. Сюда мы относим высокоскоростную обработку, работу с композитными материалами, любые формы автоматизированных линий на базе станков", - отметил Алиханов, выступая в ходе форума "День заказчика". Россия в этой сфере также будет последовательно двигаться к многоцелевым обрабатывающим центрам, которые одинаково выполняют несколько функций, и в сторону гибких решений с максимальной интеграцией паллетных систем и коллаборативных роботов, указал глава Минпромторга. "Отдельное внимание уделяем системам числового программного управления. Они уже внедрены в таких сложных нишах, как пятиосевая обработка и многошпиндельные станки. Но проблема в том, что сейчас установка каждой системы на станок – это мини-НИОКР и дополнительные затраты на внедрение. Нужно организовать системную работу с конструкторами, чтобы наладку станка могли осуществлять сотрудники заказчика, а не специалисты с завода-производителя", - указал Алиханов. Кроме того, по словам министра, стоит пересмотреть подходы сервисному обслуживанию, создавать системы удаленной диагностики, формировать склад востребованных запчастей и отдельные ремонтные подразделения на площадках якорных заказчиков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, финансы, антон алиханов, минпромторг