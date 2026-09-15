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Алиханов назвал перспективные технологии в станкостроении - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Алиханов назвал перспективные технологии в станкостроении
Алиханов назвал перспективные технологии в станкостроении - 15.09.2026, ПРАЙМ
Алиханов назвал перспективные технологии в станкостроении
Перспективными технологиями в сфере станкостроения являются высокоскоростная обработка, работа с композитными материалами и автоматизированные линии на базе... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T13:15+0300
2026-09-15T13:15+0300
технологии
россия
финансы
антон алиханов
минпромторг
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Перспективными технологиями в сфере станкостроения являются высокоскоростная обработка, работа с композитными материалами и автоматизированные линии на базе станков, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов. "Закрывая текущие потребности, нам нужно думать и о перспективных технологиях. Сюда мы относим высокоскоростную обработку, работу с композитными материалами, любые формы автоматизированных линий на базе станков", - отметил Алиханов, выступая в ходе форума "День заказчика". Россия в этой сфере также будет последовательно двигаться к многоцелевым обрабатывающим центрам, которые одинаково выполняют несколько функций, и в сторону гибких решений с максимальной интеграцией паллетных систем и коллаборативных роботов, указал глава Минпромторга. "Отдельное внимание уделяем системам числового программного управления. Они уже внедрены в таких сложных нишах, как пятиосевая обработка и многошпиндельные станки. Но проблема в том, что сейчас установка каждой системы на станок – это мини-НИОКР и дополнительные затраты на внедрение. Нужно организовать системную работу с конструкторами, чтобы наладку станка могли осуществлять сотрудники заказчика, а не специалисты с завода-производителя", - указал Алиханов. Кроме того, по словам министра, стоит пересмотреть подходы сервисному обслуживанию, создавать системы удаленной диагностики, формировать склад востребованных запчастей и отдельные ремонтные подразделения на площадках якорных заказчиков.
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192
40
192
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технологии, россия, финансы, антон алиханов, минпромторг
Технологии, РОССИЯ, Финансы, Антон Алиханов, Минпромторг
13:15 15.09.2026
 
Алиханов назвал перспективные технологии в станкостроении

Глава Минпромторга Алиханов назвал перспективными технологии в станкостроении

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Перспективными технологиями в сфере станкостроения являются высокоскоростная обработка, работа с композитными материалами и автоматизированные линии на базе станков, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Закрывая текущие потребности, нам нужно думать и о перспективных технологиях. Сюда мы относим высокоскоростную обработку, работу с композитными материалами, любые формы автоматизированных линий на базе станков", - отметил Алиханов, выступая в ходе форума "День заказчика".
Россия в этой сфере также будет последовательно двигаться к многоцелевым обрабатывающим центрам, которые одинаково выполняют несколько функций, и в сторону гибких решений с максимальной интеграцией паллетных систем и коллаборативных роботов, указал глава Минпромторга.
"Отдельное внимание уделяем системам числового программного управления. Они уже внедрены в таких сложных нишах, как пятиосевая обработка и многошпиндельные станки. Но проблема в том, что сейчас установка каждой системы на станок – это мини-НИОКР и дополнительные затраты на внедрение. Нужно организовать системную работу с конструкторами, чтобы наладку станка могли осуществлять сотрудники заказчика, а не специалисты с завода-производителя", - указал Алиханов.
Кроме того, по словам министра, стоит пересмотреть подходы сервисному обслуживанию, создавать системы удаленной диагностики, формировать склад востребованных запчастей и отдельные ремонтные подразделения на площадках якорных заказчиков.
 
ТехнологииРОССИЯФинансыАнтон АлихановМинпромторг
 
 
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