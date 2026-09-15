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Алиханов купил новый электромобиль "Атом"
Алиханов купил новый электромобиль "Атом" - 15.09.2026, ПРАЙМ
Алиханов купил новый электромобиль "Атом"
Глава Минпромторга России Антон Алиханов рассказал РИА Новости, что уже приобрел новый электромобиль "Атом". | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T17:40+0300
2026-09-15T17:40+0300
2026-09-15T17:40+0300
бизнес
антон алиханов
минпромторг
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СКОЛКОВО, 15 сен - ПРАЙМ. Глава Минпромторга России Антон Алиханов рассказал РИА Новости, что уже приобрел новый электромобиль "Атом".
"Я уже на нем ( "Атоме" - ред.") езжу. Взял его", - сказал министр.
Электромобиль "Атом" выпускается на заводе "Москвич" компанией "Кама". В середине июля 2026 года первые товарные машины были переданы клиентам.
В начале июня на ПМЭФ гендиректор "Камы" Игорь Поваразднюк сообщил РИА Новости, что первые несколько десятков электромобилей "Атом" произведены и направляются каршерингам. Он отмечал, что физлицам, оформившим предзаказ, машины отправятся летом текущего года, а объем выпуска электромобилей с нескольких авто в день в 2026 году будет кратно расти практически каждый месяц.
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бизнес, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, Антон Алиханов, Минпромторг
Алиханов купил новый электромобиль "Атом"
Глава Минпромторга Алиханов заявил, что уже купил новый электромобиль "Атом"
СКОЛКОВО, 15 сен - ПРАЙМ. Глава Минпромторга России Антон Алиханов рассказал РИА Новости, что уже приобрел новый электромобиль "Атом".
"Я уже на нем ( "Атоме" - ред.") езжу. Взял его", - сказал министр.
Электромобиль "Атом" выпускается на заводе "Москвич" компанией "Кама". В середине июля 2026 года первые товарные машины были переданы клиентам.
В начале июня на ПМЭФ гендиректор "Камы" Игорь Поваразднюк сообщил РИА Новости, что первые несколько десятков электромобилей "Атом" произведены и направляются каршерингам. Он отмечал, что физлицам, оформившим предзаказ, машины отправятся летом текущего года, а объем выпуска электромобилей с нескольких авто в день в 2026 году будет кратно расти практически каждый месяц.