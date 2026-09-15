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Аналитики спрогнозировали рост цен на алмазы осенью

Аналитики спрогнозировали рост цен на алмазы осенью - 15.09.2026, ПРАЙМ

Аналитики спрогнозировали рост цен на алмазы осенью

Рост цен на алмазы ожидается осенью в преддверии предстоящей череды праздников в крупнейших экономиках мира, следует из аналитического обзора консалтинговой... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T14:53+0300

2026-09-15T14:53+0300

2026-09-15T14:59+0300

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Рост цен на алмазы ожидается осенью в преддверии предстоящей череды праздников в крупнейших экономиках мира, следует из аналитического обзора консалтинговой компании Kept. "Эксперты ожидают оживления и укрепления цен в осенний период в свете предстоящей череды праздников в крупнейших экономиках", - говорится в обзоре. Тем не менее, индекс цен на алмазы (IDEX Diamond Index) в августе снизился до 82 – нового исторического минимума. При этом крупные камни, от двух карат, и коллекционные экземпляры демонстрируют позитивную ценовую динамику. Ранее в пресс-службе алмазодобывающей компании "Алроса" заявили, что видят вероятное зарождение очередного цикла роста цен на бриллианты и алмазы в мире. Тогда там отметили, что спрос на ювелирную продукцию с бриллиантами сильно превышает рекордные "допандемийные" уровни благодаря хорошим продажам в США, Индии, странах ЕС, Японии и Гонконге.

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