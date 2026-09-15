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АСВ признало банкротом соучастницу хищения средств "Южуралжасо"

АСВ признало банкротом соучастницу хищения средств "Южуралжасо" - 15.09.2026, ПРАЙМ

АСВ признало банкротом соучастницу хищения средств "Южуралжасо"

Арбитражный суд Москвы по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" признал банкротом соучастницу хищения денежных средств АО... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T12:39+0300

2026-09-15T12:39+0300

2026-09-15T12:39+0300

финансы

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МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" признал банкротом соучастницу хищения денежных средств АО "Южуралжасо" Ларису Мозговую и ввел процедуру реализации ее имущества, сообщает АСВ. "Требования страховой компании в размере 373,7 миллиона рублей включены в реестр требований кредиторов должника", - говорится в сообщении. Как уточняет госкорпорация, ранее Мозговая в числе иных соучастников экс-бенефициара компании Дениса Бурякова и генерального директора Виталия Снежко была признана виновной в хищении средств страховщика и приговорена к лишению свободы на шесть лет. Банк России отозвал у компании лицензии на осуществление страхования в 2018 году в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности.

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