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АСВ признало банкротом соучастницу хищения средств "Южуралжасо"
АСВ признало банкротом соучастницу хищения средств "Южуралжасо" - 15.09.2026, ПРАЙМ
АСВ признало банкротом соучастницу хищения средств "Южуралжасо"
Арбитражный суд Москвы по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" признал банкротом соучастницу хищения денежных средств АО... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T12:39+0300
2026-09-15T12:39+0300
2026-09-15T12:39+0300
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МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" признал банкротом соучастницу хищения денежных средств АО "Южуралжасо" Ларису Мозговую и ввел процедуру реализации ее имущества, сообщает АСВ.
"Требования страховой компании в размере 373,7 миллиона рублей включены в реестр требований кредиторов должника", - говорится в сообщении.
Как уточняет госкорпорация, ранее Мозговая в числе иных соучастников экс-бенефициара компании Дениса Бурякова и генерального директора Виталия Снежко была признана виновной в хищении средств страховщика и приговорена к лишению свободы на шесть лет.
Банк России отозвал у компании лицензии на осуществление страхования в 2018 году в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности.
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финансы, банки, москва, агентство по страхованию вкладов, асв, банк россии
Финансы, Банки, МОСКВА, Агентство по страхованию вкладов, АСВ, Банк России
АСВ признало банкротом соучастницу хищения средств "Южуралжасо"
Суд признал соучастницу хищения средств АО "Южуралжасо" Мозговую банкротом
МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" признал банкротом соучастницу хищения денежных средств АО "Южуралжасо" Ларису Мозговую и ввел процедуру реализации ее имущества, сообщает АСВ.
"Требования страховой компании в размере 373,7 миллиона рублей включены в реестр требований кредиторов должника", - говорится в сообщении.
Как уточняет госкорпорация, ранее Мозговая в числе иных соучастников экс-бенефициара компании Дениса Бурякова и генерального директора Виталия Снежко была признана виновной в хищении средств страховщика и приговорена к лишению свободы на шесть лет.
Банк России отозвал у компании лицензии на осуществление страхования в 2018 году в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности.