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АСВ признало банкротом соучастницу хищения средств "Южуралжасо" - 15.09.2026, ПРАЙМ
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АСВ признало банкротом соучастницу хищения средств "Южуралжасо"
АСВ признало банкротом соучастницу хищения средств "Южуралжасо" - 15.09.2026, ПРАЙМ
АСВ признало банкротом соучастницу хищения средств "Южуралжасо"
Арбитражный суд Москвы по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" признал банкротом соучастницу хищения денежных средств АО... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T12:39+0300
2026-09-15T12:39+0300
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МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" признал банкротом соучастницу хищения денежных средств АО "Южуралжасо" Ларису Мозговую и ввел процедуру реализации ее имущества, сообщает АСВ. "Требования страховой компании в размере 373,7 миллиона рублей включены в реестр требований кредиторов должника", - говорится в сообщении. Как уточняет госкорпорация, ранее Мозговая в числе иных соучастников экс-бенефициара компании Дениса Бурякова и генерального директора Виталия Снежко была признана виновной в хищении средств страховщика и приговорена к лишению свободы на шесть лет. Банк России отозвал у компании лицензии на осуществление страхования в 2018 году в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности.
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финансы, банки, москва, агентство по страхованию вкладов, асв, банк россии
Финансы, Банки, МОСКВА, Агентство по страхованию вкладов, АСВ, Банк России
12:39 15.09.2026
 
АСВ признало банкротом соучастницу хищения средств "Южуралжасо"

Суд признал соучастницу хищения средств АО "Южуралжасо" Мозговую банкротом

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МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" признал банкротом соучастницу хищения денежных средств АО "Южуралжасо" Ларису Мозговую и ввел процедуру реализации ее имущества, сообщает АСВ.
"Требования страховой компании в размере 373,7 миллиона рублей включены в реестр требований кредиторов должника", - говорится в сообщении.
Как уточняет госкорпорация, ранее Мозговая в числе иных соучастников экс-бенефициара компании Дениса Бурякова и генерального директора Виталия Снежко была признана виновной в хищении средств страховщика и приговорена к лишению свободы на шесть лет.
Банк России отозвал у компании лицензии на осуществление страхования в 2018 году в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности.
 
ФинансыБанкиМОСКВААгентство по страхованию вкладовАСВБанк России
 
 
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