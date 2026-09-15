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В "Автостате" рассказали, когда в России можно купить новый автомобиль - 15.09.2026, ПРАЙМ
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В "Автостате" рассказали, когда в России можно купить новый автомобиль
В "Автостате" рассказали, когда в России можно купить новый автомобиль - 15.09.2026, ПРАЙМ
В "Автостате" рассказали, когда в России можно купить новый автомобиль
Конец сентября в России может стать достаточно выгодным временем для покупки нового автомобиля, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T14:07+0300
2026-09-15T14:07+0300
бизнес
россия
китай
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Конец сентября в России может стать достаточно выгодным временем для покупки нового автомобиля, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. Он отметил, что в "Автостате" традиционно считают средневзвешенные цены, которые учитывают не только динамику стоимости автомобилей, но и изменение структуры рынка. "Если время для смены автомобиля подошло, то конец сентября может оказаться достаточно выгодным моментом для приобретения нового. Производители и дилеры только начали корректировать свои прайс-листы. И падение курса рубля еще не отыграно", - написал Целиков в своем Telegram-канале. "В конце квартала традиционно можно "урвать" хорошее дилерское предложение. Многим дилерам придется для выполнения квартального плана и получения бонусов "сливать" какой-то объем автомобилей", - добавил директор "Автостата". При этом заказывать автомобиль "под себя" из-за рубежа сейчас уже придется по новому курсу и это будет на 15-20% дороже, чем летом, добавляет эксперт. "В то же время у некоторых компаний, занимающихся параллельным импортом, есть предоплаченные в Китае автомобили. Поэтому и тут еще можно успеть найти что-то интересное", - отмечает Целиков.
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Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ
14:07 15.09.2026
 
В "Автостате" рассказали, когда в России можно купить новый автомобиль

"Автостат": конец сентября может стать выгодным временем для покупки нового автомобиля

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Конец сентября в России может стать достаточно выгодным временем для покупки нового автомобиля, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.
Он отметил, что в "Автостате" традиционно считают средневзвешенные цены, которые учитывают не только динамику стоимости автомобилей, но и изменение структуры рынка.
"Если время для смены автомобиля подошло, то конец сентября может оказаться достаточно выгодным моментом для приобретения нового. Производители и дилеры только начали корректировать свои прайс-листы. И падение курса рубля еще не отыграно", - написал Целиков в своем Telegram-канале.
"В конце квартала традиционно можно "урвать" хорошее дилерское предложение. Многим дилерам придется для выполнения квартального плана и получения бонусов "сливать" какой-то объем автомобилей", - добавил директор "Автостата".
При этом заказывать автомобиль "под себя" из-за рубежа сейчас уже придется по новому курсу и это будет на 15-20% дороже, чем летом, добавляет эксперт.
"В то же время у некоторых компаний, занимающихся параллельным импортом, есть предоплаченные в Китае автомобили. Поэтому и тут еще можно успеть найти что-то интересное", - отмечает Целиков.
 
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