https://1prime.ru/20260915/avtostat-873311997.html

В "Автостате" рассказали, когда в России можно купить новый автомобиль

В "Автостате" рассказали, когда в России можно купить новый автомобиль - 15.09.2026, ПРАЙМ

В "Автостате" рассказали, когда в России можно купить новый автомобиль

Конец сентября в России может стать достаточно выгодным временем для покупки нового автомобиля, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T14:07+0300

2026-09-15T14:07+0300

2026-09-15T14:07+0300

бизнес

россия

китай

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873311997.jpg?1789470476

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Конец сентября в России может стать достаточно выгодным временем для покупки нового автомобиля, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. Он отметил, что в "Автостате" традиционно считают средневзвешенные цены, которые учитывают не только динамику стоимости автомобилей, но и изменение структуры рынка. "Если время для смены автомобиля подошло, то конец сентября может оказаться достаточно выгодным моментом для приобретения нового. Производители и дилеры только начали корректировать свои прайс-листы. И падение курса рубля еще не отыграно", - написал Целиков в своем Telegram-канале. "В конце квартала традиционно можно "урвать" хорошее дилерское предложение. Многим дилерам придется для выполнения квартального плана и получения бонусов "сливать" какой-то объем автомобилей", - добавил директор "Автостата". При этом заказывать автомобиль "под себя" из-за рубежа сейчас уже придется по новому курсу и это будет на 15-20% дороже, чем летом, добавляет эксперт. "В то же время у некоторых компаний, занимающихся параллельным импортом, есть предоплаченные в Китае автомобили. Поэтому и тут еще можно успеть найти что-то интересное", - отмечает Целиков.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, китай