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В Азербайджане на 95% построили дорогу на границе с Арменией

В Азербайджане на 95% построили дорогу на границе с Арменией - 15.09.2026, ПРАЙМ

В Азербайджане на 95% построили дорогу на границе с Арменией

Специалисты в Азербайджане построили автомобильную дорогу в направлении границы с Арменией на зангезурском участке уже на 95%, а железную дорогу на том же... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T16:03+0300

2026-09-15T16:03+0300

2026-09-15T16:19+0300

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БАКУ, 15 сен – ПРАЙМ. Специалисты в Азербайджане построили автомобильную дорогу в направлении границы с Арменией на зангезурском участке уже на 95%, а железную дорогу на том же направлении - на 75%, заявил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов. "Зангезурский коридор имеет особое значение как новое направление Среднего коридора. На основной территории Азербайджана работы по строительству автомобильной дороги в направлении границы с Арменией выполнены на 95%, а железнодорожного проекта — на 75%", - отметил Байрамов на совместном с турецким коллегой Хаканом Фиданом брифинге в Баку. По его словам, завершение обоих проектов запланировано на 2027 год. "Будут созданы условия для обеспечения сообщения из Европы через Турцию и Азербайджан", - подчеркнул азербайджанский министр. Восьмого августа 2025 года по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Армянская сторона также согласилась сотрудничать с Соединенными Штатами и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания". Названный маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной автономией в Нахичевани через территорию Армении.

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бизнес, мировая экономика, азербайджан, армения, баку, никол пашинян, дональд трамп, мид