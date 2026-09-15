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Банк России увеличил прогноз структурного дефицита ликвидности

Банк России увеличил прогноз структурного дефицита ликвидности - 15.09.2026, ПРАЙМ

Банк России увеличил прогноз структурного дефицита ликвидности

Прогноз структурного дефицита ликвидности в банковском секторе увеличен на 1,6 триллиона рублей, до 4,0–5,2 триллиона рублей рублей, но рост структурного... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T18:32+0300

2026-09-15T18:32+0300

2026-09-15T18:32+0300

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Прогноз структурного дефицита ликвидности в банковском секторе увеличен на 1,6 триллиона рублей, до 4,0–5,2 триллиона рублей рублей, но рост структурного дефицита не оказывает какого‑либо влияния на устойчивость банков, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП". "Прогноз потребности банков в привлечении ликвидности на аукционах Банка России на декабрьский период усреднения 2026 года повышен на 2 триллиона рублей, до 8,0–9,2 триллиона рублей. Прогноз структурного дефицита ликвидности увеличен на 1,6 триллиона рублей, до 4,0–5,2 триллиона рублей", - говорится в документе. Изменение прогноза связано главным образом с увеличением спроса на наличные деньги с учетом его фактической динамики с начала года, поясняет регулятор. Прогноз обязательных резервов предполагает их увеличение пропорционально темпам роста денежной массы. "Рост структурного дефицита не оказывает какого‑либо влияния на устойчивость банковского сектора. Эффекты этого роста полностью покрываются операциями Банка России по управлению ликвидностью", - также сообщается в документе. Отмечается, что в среднем за август потребность банков в ликвидности на рыночных условиях возросла до 5,2 триллиона рублей (июль: 5,0 триллиона руб.) вслед за увеличением структурного дефицита ликвидности на 0,3 триллиона рублей. Как и в предыдущем месяце, сдерживающим фактором было повышение спроса банков на кредиты Банка России в рамках основного механизма для выполнения обязательных резервных требований и соблюдения национального норматива краткосрочной ликвидности, отмечает ЦБ. Согласно материалам регулятора, в августе традиционно возрастает спрос на наличные деньги в связи с продолжающимся сезоном отпусков и ростом расходов населения перед началом учебного года. Их объем в обращении увеличился за месяц на 0,4 триллиона рублей. Это больше значений прошлых лет. Однако доля наличных денег в денежной массе сохраняется на уровне 15,1%. "Постепенное увеличение структурного дефицита ликвидности является ожидаемой тенденцией. Его размер по отношению к активам банковского сектора остается незначительным, составляя 1,2%, что кратно меньше значений, наблюдавшихся со второй половины 2012 до начала 2016 года", - отмечает Банк России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, банк россии