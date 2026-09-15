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Банки в России нарастили объем выдач POS-кредитов на 11%

Банки в России нарастили объем выдач POS-кредитов на 11% - 15.09.2026, ПРАЙМ

Банки в России нарастили объем выдач POS-кредитов на 11%

Банки в России нарастили объем выдач POS-кредитов – товарных кредитов – на 11%, до 17,9 миллиарда рублей, это максимум с декабря прошлого года, сообщили РИА... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T00:17+0300

2026-09-15T00:17+0300

2026-09-15T00:17+0300

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Банки в России нарастили объем выдач POS-кредитов – товарных кредитов – на 11%, до 17,9 миллиарда рублей, это максимум с декабря прошлого года, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). "Объем выдач POS-кредитов в августе вырос на 11% и составил 17,88 миллиарда рублей, в июле выдачи были на уровне 16,13 миллиарда рублей. В годовом выражении рост объема составил также 11%: в августе 2025 года товарных кредитов было выдано на 16,09 миллиарда рублей", – говорится в пресс-релизе. При этом в количественном выражении показатель за месяц увеличился на 9% - до 266,51 тысячи товарных кредитов (в июле было выдано 244,3 тысячи кредитов). А за год количество POS-кредитов выросло на 14% (в августе 2025 года было выдано 234,65 тысячи товарных кредитов). Средний размер POS-кредита в августе составил 67 тысяч рублей по сравнению с 66 тысячами в июле и 69 тысячами в августе прошлого года. Средний срок кредитования за месяц не изменился и составил в августе, как и в июле, 18 месяцев. Это на четыре месяца больше, чем в августе прошлого года. Полная стоимость POS-кредита (ПСК) в августе составила 25,2%. В июле показатель был на уровне 24,8%, в августе 2025 года – 28,1%. Всего за восемь месяцев россияне оформили 1,85 миллиона POS-кредитов на общую сумму 119,9 миллиарда рублей. Среднемесячный объем выдач составил 14,99 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество кредитов выросло на 20%, объем – на 18%: в январе – августе 2025 года было выдано 1,55 миллиона товарных кредитов на 101,45 миллиарда рублей, в среднем за месяц – на 12,68 миллиарда рублей. Среди российских регионов в топ-5 по объему выдач POS-кредитов вошли Москва (22,66 тысячи кредитов на 1,88 миллиарда рублей, +13% по количеству и +14% по объему по сравнению с июлем), Московская область (17,54 тысячи кредитов на 1,34 миллиарда рублей, +7% по количеству и +8% по объему), Санкт-Петербург (10,86 тысячи кредитов на 845,27 миллиона рублей, +9% по количеству и +13% по объему). Замкнули рейтинг Краснодарский край (10,49 тысячи кредитов на 698,38 миллиона рублей, по +6% по количеству и по объему) и Свердловская область (8,87 тысячи кредитов на 567,76 миллиона рублей, +12% по количеству и +13% по объему). Самые крупные товарные кредиты в августе оформляли жители Чукотского АО (в среднем 86 тысяч рублей), Тывы и Москвы (по 83 тысячи рублей). Самый длительный срок POS-кредитования в августе зафиксирован в Ингушетии (в среднем 29 месяцев). За восемь месяцев 2026 года товарные кредиты пользовались наибольшей популярностью в Тыве: каждая тысяча жителей республики взяла более 21 нового POS-кредита. Наименьший интерес к POS-кредитованию проявили жители Ингушетии и Чечни: с начала года в этих республиках было оформлено менее трех новых товарных кредитов на тысячу жителей.

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банки, финансы, россия, москва, тыва, ингушетия