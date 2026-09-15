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"Должок верните": США пообещали Лукашенко разморозить активы

"Должок верните": США пообещали Лукашенко разморозить активы - 15.09.2026, ПРАЙМ

"Должок верните": США пообещали Лукашенко разморозить активы

США обратились к банку Citibank для разморозки и возврата Белоруссии её активов, сообщил лидеру страны Александру Лукашенко на встрече в Минске спецпосланник... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T17:08+0300

2026-09-15T17:08+0300

2026-09-15T17:08+0300

мировая экономика

сша

александр лукашенко

citibank

белоруссия

минск

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МОСКВА, 15 сент — ПРАЙМ. США обратились к банку Citibank для разморозки и возврата Белоруссии её активов, сообщил лидеру страны Александру Лукашенко на встрече в Минске спецпосланник Джон Коул. Об этом пишет ИноСМИ со ссылкой на азербайджанское издание Haqqin. Речь идёт о 43–44 миллионах долларов, которые "застряли" в банке."Я полностью поддерживаю ваши требования. Фактически вы абсолютно правы. Эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Мы обратились к банку с просьбой разморозить эти средства. Сейчас вырабатываем механизм того, как это сделать. Как только мы получим конкретный ответ от банка, мы сразу вам сообщим", — заявил Коул.11 сентября белорусский президент сообщил о 43–44 миллионах долларов, которые "застряли" в Citibank. "Должок верните", — заочно предложил Лукашенко, разговаривая тогда с журналистами.Таким образом, Вашингтон фактически признал обоснованность требований Минска. Пока конкретный механизм возврата средств не определён — стороны ждут ответа от банка. Ситуация демонстрирует, что даже на фоне санкционного давления США готовы решать финансовые вопросы с Белоруссией в рабочем порядке, когда речь идёт о конкретных активах.

сша

белоруссия

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мировая экономика, сша, александр лукашенко, citibank, белоруссия, минск