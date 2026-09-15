Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Должок верните": США пообещали Лукашенко разморозить активы - 15.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260915/belarus-873319761.html
"Должок верните": США пообещали Лукашенко разморозить активы
"Должок верните": США пообещали Лукашенко разморозить активы - 15.09.2026, ПРАЙМ
"Должок верните": США пообещали Лукашенко разморозить активы
США обратились к банку Citibank для разморозки и возврата Белоруссии её активов, сообщил лидеру страны Александру Лукашенко на встрече в Минске спецпосланник... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T17:08+0300
2026-09-15T17:08+0300
мировая экономика
сша
александр лукашенко
citibank
белоруссия
минск
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/1b/858961004_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_7ed1a0100a5014235212690a7fa8ebaa.jpg
МОСКВА, 15 сент — ПРАЙМ. США обратились к банку Citibank для разморозки и возврата Белоруссии её активов, сообщил лидеру страны Александру Лукашенко на встрече в Минске спецпосланник Джон Коул. Об этом пишет ИноСМИ со ссылкой на азербайджанское издание Haqqin. Речь идёт о 43–44 миллионах долларов, которые "застряли" в банке."Я полностью поддерживаю ваши требования. Фактически вы абсолютно правы. Эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Мы обратились к банку с просьбой разморозить эти средства. Сейчас вырабатываем механизм того, как это сделать. Как только мы получим конкретный ответ от банка, мы сразу вам сообщим", — заявил Коул.11 сентября белорусский президент сообщил о 43–44 миллионах долларов, которые "застряли" в Citibank. "Должок верните", — заочно предложил Лукашенко, разговаривая тогда с журналистами.Таким образом, Вашингтон фактически признал обоснованность требований Минска. Пока конкретный механизм возврата средств не определён — стороны ждут ответа от банка. Ситуация демонстрирует, что даже на фоне санкционного давления США готовы решать финансовые вопросы с Белоруссией в рабочем порядке, когда речь идёт о конкретных активах.
сша
белоруссия
минск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/1b/858961004_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_97671d55d8faf45b4ca7d46d502e5ee2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, александр лукашенко, citibank, белоруссия, минск
Мировая экономика, США, Александр Лукашенко, Citibank, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК
17:08 15.09.2026
 
"Должок верните": США пообещали Лукашенко разморозить активы

Haqqin: Вашингтон уже обратился в Citibank, чтобы разморозить средства Минска

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВысший Евразийский экономический совет в Минске
Высший Евразийский экономический совет в Минске - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 15 сент — ПРАЙМ. США обратились к банку Citibank для разморозки и возврата Белоруссии её активов, сообщил лидеру страны Александру Лукашенко на встрече в Минске спецпосланник Джон Коул. Об этом пишет ИноСМИ со ссылкой на азербайджанское издание Haqqin. Речь идёт о 43–44 миллионах долларов, которые "застряли" в банке.
"Я полностью поддерживаю ваши требования. Фактически вы абсолютно правы. Эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Мы обратились к банку с просьбой разморозить эти средства. Сейчас вырабатываем механизм того, как это сделать. Как только мы получим конкретный ответ от банка, мы сразу вам сообщим", — заявил Коул.
11 сентября белорусский президент сообщил о 43–44 миллионах долларов, которые "застряли" в Citibank. "Должок верните", — заочно предложил Лукашенко, разговаривая тогда с журналистами.
Таким образом, Вашингтон фактически признал обоснованность требований Минска. Пока конкретный механизм возврата средств не определён — стороны ждут ответа от банка. Ситуация демонстрирует, что даже на фоне санкционного давления США готовы решать финансовые вопросы с Белоруссией в рабочем порядке, когда речь идёт о конкретных активах.
 
Мировая экономикаСШААлександр ЛукашенкоCitibankБЕЛОРУССИЯМИНСК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала