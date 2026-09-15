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США призвали банки разморозить замороженные белорусские средства

США призвали банки разморозить замороженные белорусские средства - 15.09.2026, ПРАЙМ

США призвали банки разморозить замороженные белорусские средства

США призвали банки разморозить замороженные белорусские средства, сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко спецпосланник американского президента... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T13:28+0300

2026-09-15T13:28+0300

2026-09-15T13:28+0300

финансы

банки

белоруссия

сша

александр лукашенко

дональд трамп

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МИНСК, 15 сен - ПРАЙМ. США призвали банки разморозить замороженные белорусские средства, сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Белоруссии Джон Коул Лукашенко во вторник проводит встречу с делегацией США во главе с Коулом. Ранее президент Белоруссии сообщил, что 43-44 миллиона долларов белорусских средств "застряли" в Ситибанке. "Эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Мы обратились к банку с просьбой разморозить эти средства. Сейчас вырабатываем механизм того, как это сделать", - сказал Коул в ходе переговоров с президентом Белоруссии, его слова приводит белорусское госагентство Белта.

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финансы, банки, белоруссия, сша, александр лукашенко, дональд трамп