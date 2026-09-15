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США призвали банки разморозить замороженные белорусские средства - 15.09.2026, ПРАЙМ
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США призвали банки разморозить замороженные белорусские средства
США призвали банки разморозить замороженные белорусские средства - 15.09.2026, ПРАЙМ
США призвали банки разморозить замороженные белорусские средства
США призвали банки разморозить замороженные белорусские средства, сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко спецпосланник американского президента... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T13:28+0300
2026-09-15T13:28+0300
финансы
банки
белоруссия
сша
александр лукашенко
дональд трамп
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МИНСК, 15 сен - ПРАЙМ. США призвали банки разморозить замороженные белорусские средства, сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Белоруссии Джон Коул Лукашенко во вторник проводит встречу с делегацией США во главе с Коулом. Ранее президент Белоруссии сообщил, что 43-44 миллиона долларов белорусских средств "застряли" в Ситибанке. "Эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Мы обратились к банку с просьбой разморозить эти средства. Сейчас вырабатываем механизм того, как это сделать", - сказал Коул в ходе переговоров с президентом Белоруссии, его слова приводит белорусское госагентство Белта.
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финансы, банки, белоруссия, сша, александр лукашенко, дональд трамп
Финансы, Банки, БЕЛОРУССИЯ, США, Александр Лукашенко, Дональд Трамп
13:28 15.09.2026
 
США призвали банки разморозить замороженные белорусские средства

Спецпосланник Трампа Коул: США призвали банки разморозить замороженные средства Белоруссии

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МИНСК, 15 сен - ПРАЙМ. США призвали банки разморозить замороженные белорусские средства, сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Белоруссии Джон Коул
Лукашенко во вторник проводит встречу с делегацией США во главе с Коулом. Ранее президент Белоруссии сообщил, что 43-44 миллиона долларов белорусских средств "застряли" в Ситибанке.
"Эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Мы обратились к банку с просьбой разморозить эти средства. Сейчас вырабатываем механизм того, как это сделать", - сказал Коул в ходе переговоров с президентом Белоруссии, его слова приводит белорусское госагентство Белта.
 
ФинансыБанкиБЕЛОРУССИЯСШААлександр ЛукашенкоДональд Трамп
 
 
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