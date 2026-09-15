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Финансист предупредила о системной ошибке банков с кредитами

Финансист предупредила о системной ошибке банков с кредитами - 15.09.2026, ПРАЙМ

Финансист предупредила о системной ошибке банков с кредитами

Россияне стали в два раза чаще жаловаться на навязывание дополнительных услуг при оформлении кредитов и сложности с возвратом денег за них. Как рассказала... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T03:03+0300

2026-09-15T03:03+0300

2026-09-15T03:03+0300

эксклюзив

финансы

банки

рэу им. г.в.плеханова

кредиты

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МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Россияне стали в два раза чаще жаловаться на навязывание дополнительных услуг при оформлении кредитов и сложности с возвратом денег за них. Как рассказала агентству "Прайм" доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова, быстрый рост этой проблемы, которую регулятор и рынок пытаются решить несколько лет, говорит об ошибке в самой бизнес-модели банков, а не о единичных нарушениях.Причина кроется в разном подходе сторон к сделке. Банк продает кредит как пакет, где основную прибыль зачастую приносят не проценты, а сопутствующие сервисы. Заемщик же смотрит только на ставку и хочет получить одобрение. В момент подписания документов клиент думает о получении денег, а кредитор точно знает, где заложен его основной доход."Главный вопрос – почему ужесточение наказаний пока не изменило ситуацию. Новый закон ФЗ № 543-ФЗ значительно поднял штрафы, отвязав их от уставного капитала и сняв верхний потолок, - говорит Белянчикова. - Раньше санкции для крупных игроков были символическими, теперь нижние пороги выросли, а верхний предел исчез. Закон работает почти год, и штрафы реально применяются".Однако, по ее словам, экономика банков оказалась сильнее. Комиссионный доход от навязанных страховок и сервисов продолжает перекрывать возможные штрафы. Даже уже оштрафованные банки продолжают применять эту практику. Это значит, что рост жалоб – не временное явление, а сигнал, что одного размера штрафа недостаточно.Есть и процессуальный момент. Штраф – не автоматическая мера. Сначала банк получает рекомендацию, затем предписание, и только игнорирование ведет к максимальному наказанию. Эффект накапливается медленно, и решающую роль играет правоприменение, а не только сумма санкции. Пока система не разогналась, ситуация находится в паузе.Рост жалоб можно трактовать двояко. С одной стороны, новые правила (период охлаждения, запрет предустановленных галочек) пока не дают результата. С другой – люди стали юридически грамотнее и активнее отстаивают права.Вместе с тем стоит отдать должное регулятору: ЦБ проблему видит, не оставляет ее без внимания и последовательно ужесточает как сами правила, так и ответственность за их нарушение – и такое настойчивое движение в конечном счете даст ожидаемый эффект.Но решающую роль здесь сыграет не сознательность гражданина, а неотвратимость наказания для продавца. "Пока санкция воспринимается банком как приемлемый операционный расход, а не как остановка бизнес-процесса, любые разъяснения будут лишь сдерживать, но не устранять системную практику", - заключает эксперт.

https://1prime.ru/20250715/gosduma-859525437.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, финансы, банки, рэу им. г.в.плеханова, кредиты