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Британия и Шотландия втянуты в "войну из-за виски", пишут СМИ
Британия и Шотландия втянуты в "войну из-за виски", пишут СМИ - 15.09.2026, ПРАЙМ
Британия и Шотландия втянуты в "войну из-за виски", пишут СМИ
Англия и Шотландия оказались втянуты в "войну из-за виски" после спорного решения британского правительства, пишет газета Telegraph. | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T02:54+0300
2026-09-15T02:54+0300
2026-09-15T02:54+0300
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Англия и Шотландия оказались втянуты в "войну из-за виски" после спорного решения британского правительства, пишет газета Telegraph.
По данным Telegraph, поводом к ситуации послужило решение правительства Великобритании о присвоении английскому виски особого защищенного географического статуса. Таким образом, как пишет издание, английский виски стал особой категорией напитка, а его статус был уравнен с шотландскими, валлийскими и ирландскими сортами.
"Война из-за виски разгорелась с Шотландией после того, как английским односолодовым виски был присвоен статус защищенного товара", - говорится в сообщении.
Как пишет газета, это решение вызвало возмущение со стороны производителей виски из Шотландии, поскольку шотландский односолодовый виски должен проходить брожение и дистилляцию на одном и том же заводе в Шотландии, тогда как в случае с английскими сортами некоторые этапы производства могут осуществляться за пределами основного производственного объекта.
Согласно Telegraph, ассоциация, объединяющая 90 компаний-производителей виски из Шотландии, намерена выразить правительству свой протест против этих мер на этой неделе.
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мировая экономика, шотландия, англия, великобритания
Мировая экономика, ШОТЛАНДИЯ, Англия, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Британия и Шотландия втянуты в "войну из-за виски", пишут СМИ
Telegraph: Британия и Шотландия оказались втянуты в "войну из-за виски"
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Англия и Шотландия оказались втянуты в "войну из-за виски" после спорного решения британского правительства, пишет газета Telegraph.
По данным Telegraph, поводом к ситуации послужило решение правительства Великобритании о присвоении английскому виски особого защищенного географического статуса. Таким образом, как пишет издание, английский виски стал особой категорией напитка, а его статус был уравнен с шотландскими, валлийскими и ирландскими сортами.
"Война из-за виски разгорелась с Шотландией после того, как английским односолодовым виски был присвоен статус защищенного товара", - говорится в сообщении.
Как пишет газета, это решение вызвало возмущение со стороны производителей виски из Шотландии, поскольку шотландский односолодовый виски должен проходить брожение и дистилляцию на одном и том же заводе в Шотландии, тогда как в случае с английскими сортами некоторые этапы производства могут осуществляться за пределами основного производственного объекта.
Согласно Telegraph, ассоциация, объединяющая 90 компаний-производителей виски из Шотландии, намерена выразить правительству свой протест против этих мер на этой неделе.