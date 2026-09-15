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Чернышенко рассказал о трансформации российского импорта из Китая - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Чернышенко рассказал о трансформации российского импорта из Китая
Чернышенко рассказал о трансформации российского импорта из Китая - 15.09.2026, ПРАЙМ
Чернышенко рассказал о трансформации российского импорта из Китая
Китайский импорт в Россию переживает трансформацию: вместо поставок готовой продукции акцент смещается в сторону комплектующих для локальной сборки, рассказал... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T12:13+0300
2026-09-15T12:13+0300
россия
бизнес
китай
москва
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Китайский импорт в Россию переживает трансформацию: вместо поставок готовой продукции акцент смещается в сторону комплектующих для локальной сборки, рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на полях VII Российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса в Москве. "В импорте России из Китая мы также наблюдаем трансформацию. Например, с готовых автомобилей акцент сместился на поставки комплектующих для локальной сборки. Для нас важно, чтобы вслед за поставками оборудования в Россию приходили также сервис, инженерные компетенции, локализация производства компонентов", – сказал Чернышенко. Он отметил, что продолжается работа над качественным совершенствованием структуры российско-китайской торговли. "По итогам первого полугодия мы наблюдаем рост поставок продовольствия в Китай на 44%. Наша задача - увеличивать долю продукции с высокой добавленной стоимостью, развивать глубокую переработку в лесной промышленности, химии, нефтехимии, металлургии и других отраслях", - подчеркнул Чернышенко. По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, сегодня Россия и Китай благодаря личным усилиям лидеров двух стран находятся на высоком уровне стратегического партнерства. "Важнейшая задача - переводить это сотрудничество в конкретные совместные проекты во всех отраслях, включая строительство и развитие инфраструктуры. Отношения должны строиться на нескольких уровнях: государственном, региональном и, что важно, на уровне бизнеса", – добавил вице-премьер. В частности, по его словам, китайские компетенции будут полезны в строительстве. "Сегодня вектор работы строительного комплекса России задает комплексный национальный проект "Инфраструктура для жизни". Уверен, что вместе российско-китайские компетенции могут создавать инфраструктуру, которая будет работать на развитие наших стран на протяжении многих лет", - сказал Хуснуллин. Форум стартовал 10 сентября в Национальном центре "Россия" и привлек рекордное количество участников, отметил председатель российской части Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития (РККДМР), спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов. "Число участников стало рекордным за всю историю проведения форума. Мы приняли запрос на регистрацию от 1600 человек, но, к сожалению, площадка рассчитана только на тысячу. Налицо доказательство того, что вопроса актуальнее, чем сотрудничество с восточным соседом, у наших бизнесменов сегодня нет", - сказал Титов. Программа форума включает тематические секции по направлениям новейших технологий в сельском хозяйстве, цифровых технологий и искусственного интеллекта, торговли и маркетплейсов, туризма и HoReCa, бизнес-образования, креативных индустрий в эпоху четвертой промышленной революции. Форум принимает обширную делегацию КНР из более 300 представителей администрации и бизнеса. Официальные партнеры седьмого Российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса: "Сбер", корпорация "Туризм.РФ", Шэньсийская холдинговая группа цветных металлов, ГК "Абрау-Дюрсо".
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96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
россия, бизнес, китай, москва, дмитрий чернышенко, марат хуснуллин, борис титов
РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, МОСКВА, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, Борис Титов
12:13 15.09.2026
 
Чернышенко рассказал о трансформации российского импорта из Китая

Чернышенко: китайский импорт в Россию переориентируется на поставки комплектующих

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Китайский импорт в Россию переживает трансформацию: вместо поставок готовой продукции акцент смещается в сторону комплектующих для локальной сборки, рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на полях VII Российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса в Москве.
"В импорте России из Китая мы также наблюдаем трансформацию. Например, с готовых автомобилей акцент сместился на поставки комплектующих для локальной сборки. Для нас важно, чтобы вслед за поставками оборудования в Россию приходили также сервис, инженерные компетенции, локализация производства компонентов", – сказал Чернышенко.
Он отметил, что продолжается работа над качественным совершенствованием структуры российско-китайской торговли.
"По итогам первого полугодия мы наблюдаем рост поставок продовольствия в Китай на 44%. Наша задача - увеличивать долю продукции с высокой добавленной стоимостью, развивать глубокую переработку в лесной промышленности, химии, нефтехимии, металлургии и других отраслях", - подчеркнул Чернышенко.
По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, сегодня Россия и Китай благодаря личным усилиям лидеров двух стран находятся на высоком уровне стратегического партнерства.
"Важнейшая задача - переводить это сотрудничество в конкретные совместные проекты во всех отраслях, включая строительство и развитие инфраструктуры. Отношения должны строиться на нескольких уровнях: государственном, региональном и, что важно, на уровне бизнеса", – добавил вице-премьер.
В частности, по его словам, китайские компетенции будут полезны в строительстве.
"Сегодня вектор работы строительного комплекса России задает комплексный национальный проект "Инфраструктура для жизни". Уверен, что вместе российско-китайские компетенции могут создавать инфраструктуру, которая будет работать на развитие наших стран на протяжении многих лет", - сказал Хуснуллин.
Форум стартовал 10 сентября в Национальном центре "Россия" и привлек рекордное количество участников, отметил председатель российской части Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития (РККДМР), спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов.
"Число участников стало рекордным за всю историю проведения форума. Мы приняли запрос на регистрацию от 1600 человек, но, к сожалению, площадка рассчитана только на тысячу. Налицо доказательство того, что вопроса актуальнее, чем сотрудничество с восточным соседом, у наших бизнесменов сегодня нет", - сказал Титов.
Программа форума включает тематические секции по направлениям новейших технологий в сельском хозяйстве, цифровых технологий и искусственного интеллекта, торговли и маркетплейсов, туризма и HoReCa, бизнес-образования, креативных индустрий в эпоху четвертой промышленной революции. Форум принимает обширную делегацию КНР из более 300 представителей администрации и бизнеса.
Официальные партнеры седьмого Российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса: "Сбер", корпорация "Туризм.РФ", Шэньсийская холдинговая группа цветных металлов, ГК "Абрау-Дюрсо".
 
РОССИЯБизнесКИТАЙМОСКВАДмитрий ЧернышенкоМарат ХуснуллинБорис Титов
 
 
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