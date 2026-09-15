https://1prime.ru/20260915/chernyshenko-873304924.html

Чернышенко рассказал о трансформации российского импорта из Китая

Чернышенко рассказал о трансформации российского импорта из Китая - 15.09.2026, ПРАЙМ

Чернышенко рассказал о трансформации российского импорта из Китая

Китайский импорт в Россию переживает трансформацию: вместо поставок готовой продукции акцент смещается в сторону комплектующих для локальной сборки, рассказал... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T12:13+0300

2026-09-15T12:13+0300

2026-09-15T12:13+0300

россия

бизнес

китай

москва

дмитрий чернышенко

марат хуснуллин

борис титов

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873304924.jpg?1789463613

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Китайский импорт в Россию переживает трансформацию: вместо поставок готовой продукции акцент смещается в сторону комплектующих для локальной сборки, рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на полях VII Российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса в Москве. "В импорте России из Китая мы также наблюдаем трансформацию. Например, с готовых автомобилей акцент сместился на поставки комплектующих для локальной сборки. Для нас важно, чтобы вслед за поставками оборудования в Россию приходили также сервис, инженерные компетенции, локализация производства компонентов", – сказал Чернышенко. Он отметил, что продолжается работа над качественным совершенствованием структуры российско-китайской торговли. "По итогам первого полугодия мы наблюдаем рост поставок продовольствия в Китай на 44%. Наша задача - увеличивать долю продукции с высокой добавленной стоимостью, развивать глубокую переработку в лесной промышленности, химии, нефтехимии, металлургии и других отраслях", - подчеркнул Чернышенко. По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, сегодня Россия и Китай благодаря личным усилиям лидеров двух стран находятся на высоком уровне стратегического партнерства. "Важнейшая задача - переводить это сотрудничество в конкретные совместные проекты во всех отраслях, включая строительство и развитие инфраструктуры. Отношения должны строиться на нескольких уровнях: государственном, региональном и, что важно, на уровне бизнеса", – добавил вице-премьер. В частности, по его словам, китайские компетенции будут полезны в строительстве. "Сегодня вектор работы строительного комплекса России задает комплексный национальный проект "Инфраструктура для жизни". Уверен, что вместе российско-китайские компетенции могут создавать инфраструктуру, которая будет работать на развитие наших стран на протяжении многих лет", - сказал Хуснуллин. Форум стартовал 10 сентября в Национальном центре "Россия" и привлек рекордное количество участников, отметил председатель российской части Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития (РККДМР), спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов. "Число участников стало рекордным за всю историю проведения форума. Мы приняли запрос на регистрацию от 1600 человек, но, к сожалению, площадка рассчитана только на тысячу. Налицо доказательство того, что вопроса актуальнее, чем сотрудничество с восточным соседом, у наших бизнесменов сегодня нет", - сказал Титов. Программа форума включает тематические секции по направлениям новейших технологий в сельском хозяйстве, цифровых технологий и искусственного интеллекта, торговли и маркетплейсов, туризма и HoReCa, бизнес-образования, креативных индустрий в эпоху четвертой промышленной революции. Форум принимает обширную делегацию КНР из более 300 представителей администрации и бизнеса. Официальные партнеры седьмого Российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса: "Сбер", корпорация "Туризм.РФ", Шэньсийская холдинговая группа цветных металлов, ГК "Абрау-Дюрсо".

китай

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, китай, москва, дмитрий чернышенко, марат хуснуллин, борис титов