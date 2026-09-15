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Дизель в США подорожал на 170% за год - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Дизель в США подорожал на 170% за год
Дизель в США подорожал на 170% за год - 15.09.2026, ПРАЙМ
Дизель в США подорожал на 170% за год
Средняя цена на дизельное топливо в США достигла 6,27 долларов за галлон (около 3,8 литра), подорожав на 170% за год, свидетельствуют данные аналитиков, которые | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T16:19+0300
2026-09-15T16:19+0300
мировая экономика
сша
калифорния
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ВАШИНГТОН, 15 сен - ПРАЙМ. Средняя цена на дизельное топливо в США достигла 6,27 долларов за галлон (около 3,8 литра), подорожав на 170% за год, свидетельствуют данные аналитиков, которые изучило РИА Новости. Дизельное топливо в США впервые подорожало выше 6 долларов за галлон на прошлой неделе, предыдущий антирекорд был зафиксирован в июле 2022 года на уровне 5,8 доллара. При этом в начале 2025 года галлон дизеля в среднем в Штатах стоил менее 3,5 долларов, а за последний год прибавил в цене 170%. В Калифорнии, где топливо в среднем дороже, чем по стране, цена на дизель превысила 8,2 доллара, а на некоторых заправках просят более 9 долларов. Цена на дизельное топливо напрямую влияет на стоимость товаров, поскольку им заправляют сельхозтехнику и большегрузные автомобили, использующиеся в цепочках поставок.
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мировая экономика, сша, калифорния
Мировая экономика, США, Калифорния
16:19 15.09.2026
 
Дизель в США подорожал на 170% за год

В США средняя цена на дизельное топливо достигла 6,27 долларов за галлон

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ВАШИНГТОН, 15 сен - ПРАЙМ. Средняя цена на дизельное топливо в США достигла 6,27 долларов за галлон (около 3,8 литра), подорожав на 170% за год, свидетельствуют данные аналитиков, которые изучило РИА Новости.
Дизельное топливо в США впервые подорожало выше 6 долларов за галлон на прошлой неделе, предыдущий антирекорд был зафиксирован в июле 2022 года на уровне 5,8 доллара. При этом в начале 2025 года галлон дизеля в среднем в Штатах стоил менее 3,5 долларов, а за последний год прибавил в цене 170%.
В Калифорнии, где топливо в среднем дороже, чем по стране, цена на дизель превысила 8,2 доллара, а на некоторых заправках просят более 9 долларов.
Цена на дизельное топливо напрямую влияет на стоимость товаров, поскольку им заправляют сельхозтехнику и большегрузные автомобили, использующиеся в цепочках поставок.
 
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