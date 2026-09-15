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Доля евро в международных расчетах Китая упала до исторического минимума - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Доля евро в международных расчетах Китая упала до исторического минимума
Доля евро в международных расчетах Китая упала до исторического минимума - 15.09.2026, ПРАЙМ
Доля евро в международных расчетах Китая упала до исторического минимума
Доля евро в международных расчетах Китая в августе опустилась до исторического минимума в 1,79%, следует из данных государственного валютного управления страны, | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T16:37+0300
2026-09-15T16:37+0300
рынок
мировая экономика
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Доля евро в международных расчетах Китая в августе опустилась до исторического минимума в 1,79%, следует из данных государственного валютного управления страны, которые изучило РИА Новости. За месяц востребованность этой валюты в платежах снизилась на 0,52 процентного пункта. При этом наиболее часто использовался для международных платежей юань, доля которого по сравнению с предшествующим месяцем выросла на 1,07 процентного пункта - до 50,2%. Доля доллара вновь перешла к снижению: в месячном выражении она сократилась на 0,43 процентного пункта - до 45,68%.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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192
40
192
40
рынок, мировая экономика
Рынок, Мировая экономика
16:37 15.09.2026
 
Доля евро в международных расчетах Китая упала до исторического минимума

Доля евро в международных расчетах Китая в августе опустилась до исторического минимума

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Доля евро в международных расчетах Китая в августе опустилась до исторического минимума в 1,79%, следует из данных государственного валютного управления страны, которые изучило РИА Новости.
За месяц востребованность этой валюты в платежах снизилась на 0,52 процентного пункта.
При этом наиболее часто использовался для международных платежей юань, доля которого по сравнению с предшествующим месяцем выросла на 1,07 процентного пункта - до 50,2%.
Доля доллара вновь перешла к снижению: в месячном выражении она сократилась на 0,43 процентного пункта - до 45,68%.
 
РынокМировая экономика
 
 
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