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США признали снижение доли доллара в мировых резервах из-за России и Китая
США признали снижение доли доллара в мировых резервах из-за России и Китая - 15.09.2026, ПРАЙМ
США признали снижение доли доллара в мировых резервах из-за России и Китая
Доля американского доллара в мировых резервных активах сократилась главным образом из-за действий России и Китая, однако в глобальных расчетах позиции... | 15.09.2026, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 15 сен – ПРАЙМ. Доля американского доллара в мировых резервных активах сократилась главным образом из-за действий России и Китая, однако в глобальных расчетах позиции американской валюты продолжают укрепляться, заявил министр финансов США Скотт Бессент. "Единственное, что мы наблюдаем, — это сокращение резервных активов, и происходит это главным образом из-за снижения их объемов в резервных запасах России и Китая", - заявил Бессент в ходе слушаний комитета по финансам Палаты представителей США. При этом министр подчеркнул, что в масштабах всей международной торговли валюта США по-прежнему доминирует. "Что мы видим, так это то, что доля американского доллара в мировых транзакциях продолжает расти. Фактически в этом году доля доллара в глобальных операциях выросла", — отметил Бессент. В качестве доказательства устойчивости американской финансовой системы он также привел недавние размещения гособлигаций. По словам министра, в США прошли два наиболее успешных аукциона казначейских облигаций за последние 20 лет, что свидетельствует о доверии к проводимой администрацией политике и надежности системы в целом. Ранее во вторник замглавы администрации президента России Максим Орешкин сообщил, что доля доллара и евро в обслуживании внешней торговли РФ за четыре года сократилась до 15% с 80%. При этом он подчеркивал, что Москва не отказывается полностью от расчетов в этих валютах, однако они уже никогда не вернут себе прежнюю роль.
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рынок, россия, сша, китай, скотт бессент, минфин сша, доллар сша, валюта
Экономика, Рынок, РОССИЯ, США, КИТАЙ, Скотт Бессент, Минфин США, Доллар США, валюта
США признали снижение доли доллара в мировых резервах из-за России и Китая
Бессент: доля доллара в мировых резервах снизилась из-за России и Китая
ВАШИНГТОН, 15 сен – ПРАЙМ. Доля американского доллара в мировых резервных активах сократилась главным образом из-за действий России и Китая, однако в глобальных расчетах позиции американской валюты продолжают укрепляться, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
"Единственное, что мы наблюдаем, — это сокращение резервных активов, и происходит это главным образом из-за снижения их объемов в резервных запасах России и Китая", - заявил Бессент в ходе слушаний комитета по финансам Палаты представителей США.
При этом министр подчеркнул, что в масштабах всей международной торговли валюта США по-прежнему доминирует.
"Что мы видим, так это то, что доля американского доллара в мировых транзакциях продолжает расти. Фактически в этом году доля доллара в глобальных операциях выросла", — отметил Бессент.
В качестве доказательства устойчивости американской финансовой системы он также привел недавние размещения гособлигаций. По словам министра, в США прошли два наиболее успешных аукциона казначейских облигаций за последние 20 лет, что свидетельствует о доверии к проводимой администрацией политике и надежности системы в целом.
Ранее во вторник замглавы администрации президента России Максим Орешкин сообщил, что доля доллара и евро в обслуживании внешней торговли РФ за четыре года сократилась до 15% с 80%. При этом он подчеркивал, что Москва не отказывается полностью от расчетов в этих валютах, однако они уже никогда не вернут себе прежнюю роль.
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