Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США признали снижение доли доллара в мировых резервах из-за России и Китая - 15.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260915/dollar-873323672.html
США признали снижение доли доллара в мировых резервах из-за России и Китая
США признали снижение доли доллара в мировых резервах из-за России и Китая - 15.09.2026, ПРАЙМ
США признали снижение доли доллара в мировых резервах из-за России и Китая
Доля американского доллара в мировых резервных активах сократилась главным образом из-за действий России и Китая, однако в глобальных расчетах позиции... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T19:14+0300
2026-09-15T19:14+0300
экономика
рынок
россия
сша
китай
скотт бессент
минфин сша
доллар сша
валюта
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866579714_0:0:3231:1817_1920x0_80_0_0_7772ebe467bcde3d5169f9b9b61c5e1f.jpg
ВАШИНГТОН, 15 сен – ПРАЙМ. Доля американского доллара в мировых резервных активах сократилась главным образом из-за действий России и Китая, однако в глобальных расчетах позиции американской валюты продолжают укрепляться, заявил министр финансов США Скотт Бессент. "Единственное, что мы наблюдаем, — это сокращение резервных активов, и происходит это главным образом из-за снижения их объемов в резервных запасах России и Китая", - заявил Бессент в ходе слушаний комитета по финансам Палаты представителей США. При этом министр подчеркнул, что в масштабах всей международной торговли валюта США по-прежнему доминирует. "Что мы видим, так это то, что доля американского доллара в мировых транзакциях продолжает расти. Фактически в этом году доля доллара в глобальных операциях выросла", — отметил Бессент. В качестве доказательства устойчивости американской финансовой системы он также привел недавние размещения гособлигаций. По словам министра, в США прошли два наиболее успешных аукциона казначейских облигаций за последние 20 лет, что свидетельствует о доверии к проводимой администрацией политике и надежности системы в целом. Ранее во вторник замглавы администрации президента России Максим Орешкин сообщил, что доля доллара и евро в обслуживании внешней торговли РФ за четыре года сократилась до 15% с 80%. При этом он подчеркивал, что Москва не отказывается полностью от расчетов в этих валютах, однако они уже никогда не вернут себе прежнюю роль.
https://1prime.ru/20260910/dollar-873207014.html
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866579714_18:0:2747:2047_1920x0_80_0_0_2b4d78390fb9583f222dc0c08963d6bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, россия, сша, китай, скотт бессент, минфин сша, доллар сша, валюта
Экономика, Рынок, РОССИЯ, США, КИТАЙ, Скотт Бессент, Минфин США, Доллар США, валюта
19:14 15.09.2026
 
США признали снижение доли доллара в мировых резервах из-за России и Китая

Бессент: доля доллара в мировых резервах снизилась из-за России и Китая

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 15 сен – ПРАЙМ. Доля американского доллара в мировых резервных активах сократилась главным образом из-за действий России и Китая, однако в глобальных расчетах позиции американской валюты продолжают укрепляться, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
"Единственное, что мы наблюдаем, — это сокращение резервных активов, и происходит это главным образом из-за снижения их объемов в резервных запасах России и Китая", - заявил Бессент в ходе слушаний комитета по финансам Палаты представителей США.
При этом министр подчеркнул, что в масштабах всей международной торговли валюта США по-прежнему доминирует.
"Что мы видим, так это то, что доля американского доллара в мировых транзакциях продолжает расти. Фактически в этом году доля доллара в глобальных операциях выросла", — отметил Бессент.
В качестве доказательства устойчивости американской финансовой системы он также привел недавние размещения гособлигаций. По словам министра, в США прошли два наиболее успешных аукциона казначейских облигаций за последние 20 лет, что свидетельствует о доверии к проводимой администрацией политике и надежности системы в целом.
Ранее во вторник замглавы администрации президента России Максим Орешкин сообщил, что доля доллара и евро в обслуживании внешней торговли РФ за четыре года сократилась до 15% с 80%. При этом он подчеркивал, что Москва не отказывается полностью от расчетов в этих валютах, однако они уже никогда не вернут себе прежнюю роль.
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2026
"США загнали себя в угол": экономист заявил об ускорении падения доллара
10 сентября, 21:46
 
ЭкономикаРынокРОССИЯСШАКИТАЙСкотт БессентМинфин СШАДоллар СШАвалюта
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала