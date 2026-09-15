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Доверие инвесторов к экономике Германии в сентябре выросло до 34,7 пункта
Доверие инвесторов к экономике Германии в сентябре выросло до 34,7 пункта - 15.09.2026, ПРАЙМ
Доверие инвесторов к экономике Германии в сентябре выросло до 34,7 пункта
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в сентябре вырос до 34,7 пункта с 34,2 пункта в августе, следует из доклада Центра исследований экономики Европы... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T12:24+0300
2026-09-15T12:24+0300
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мировая экономика
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в сентябре вырос до 34,7 пункта с 34,2 пункта в августе, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW).Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя до 37 пунктов.При этом индекс текущих экономических условий в Германии поднялся до минус 47,1 пункта с минус 61,1 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне минус 52,2 пункта.Индекс экономических ожиданий в еврозоне, по данным организации, вырос до 25,8 пункта с 31,4 пункта месяцем ранее. Индекс оценки экономической ситуации стран европейского валютного блока поднялся до минус 13,9 пункта с минус 21,5 пункта."Индекс доверия инвесторов к экономике Германии остается стабильным. Эксперты с осторожным оптимизмом смотрят на восстановление экономики", - приводится в релизе комментарий президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).Вамбах добавляет, что рост значения индекса доверия инвесторов к экономике Германии обусловлен фискальными мерами и подкрепляется динамикой экспорта, тем не менее остаются риски, в том числе из-за сохраняющихся высоких цен на энергоносители в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
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мировая экономика, германия
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ
Доверие инвесторов к экономике Германии в сентябре выросло до 34,7 пункта
EW: индекс доверия инвесторов к экономике Германии в сентябре вырос до 34,7 пункта
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в сентябре вырос до 34,7 пункта с 34,2 пункта в августе, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя до 37 пунктов.
При этом индекс текущих экономических условий в Германии
поднялся до минус 47,1 пункта с минус 61,1 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне минус 52,2 пункта.
Индекс экономических ожиданий в еврозоне, по данным организации, вырос до 25,8 пункта с 31,4 пункта месяцем ранее. Индекс оценки экономической ситуации стран европейского валютного блока поднялся до минус 13,9 пункта с минус 21,5 пункта.
"Индекс доверия инвесторов к экономике Германии остается стабильным. Эксперты с осторожным оптимизмом смотрят на восстановление экономики", - приводится в релизе комментарий президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).
Вамбах добавляет, что рост значения индекса доверия инвесторов к экономике Германии обусловлен фискальными мерами и подкрепляется динамикой экспорта, тем не менее остаются риски, в том числе из-за сохраняющихся высоких цен на энергоносители в связи с ситуацией на Ближнем Востоке
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