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Верховный суд получил жалобу на продажу доли владельца прав на "Мирамистин"

Верховный суд получил жалобу на продажу доли владельца прав на "Мирамистин" - 15.09.2026, ПРАЙМ

Верховный суд получил жалобу на продажу доли владельца прав на "Мирамистин"

Бывший гендиректор ООО "Инфамед", владеющего правами на антисептики "Мирамистин" и "Окомистин", просит Верховный суд России пересмотреть судебные акты... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T14:44+0300

2026-09-15T14:44+0300

2026-09-15T14:54+0300

бизнес

общество

россия

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верховный суд

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МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Бывший гендиректор ООО "Инфамед", владеющего правами на антисептики "Мирамистин" и "Окомистин", просит Верховный суд России пересмотреть судебные акты нижестоящих инстанций, признавших законным договор, по которому бывшая собственница "Инфамеда" Ирина Хугаева продала долю в 50% в компании Оксане Хейфиц. Как следует из материалов, имеющихся у РИА Новости, кассационная жалоба Виталия Николаева 11 сентября поступила в высшую судебную инстанцию, решений по ней пока не принято. Хугаева, с 2014 года единолично владевшая "Инфамедом", в декабре 2024 года заключила с Хейфиц договор купли-продажи доли в 50% в уставном капитале этой компании. А в январе 2025 года Хугаева заключила с Николаевым договор о продаже уже ему 99,9% в "Инфамеде". В день подписания договора с Николаевым Хугаева обратилась в суд с этим иском к Хейфиц, в котором потребовала признать недействительным договор купли-продажи долей, заключенный ими в декабре. В августе 2025 года арбитражный суд Московской области отклонил иск Хугаевой. Решение затем оставили в силе апелляционная и кассационная инстанции. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме, судебные акты не публикуются. Параллельно стороны ведут еще два разбирательства. В одном Хейфиц требует обязать Хугаеву передать ей 50% в "Инфамеде", в другом – признать незаконным январский договор Хугаевой с Николаевым и применить последствия недействительности сделки в виде передачи доли 99,9% в уставном капитале "Инфамеда" в пользу Хугаевой. Арбитражный суд Московской области ранее принял обеспечительные меры, запретив Николаеву распоряжаться долей 99,9% в "Инфамеде", имуществом и имущественными правами компании, в том числе регистрационными удостоверениями на "Мирамистин" и "Окомистин". Представлявший интересы "Инфамеда" адвокат Рубен Маркарьян ранее заявил РИА Новости, что сама компания не выпускает эти препараты, их производству и продаже ничего не угрожает. В ЕГРЮЛ собственником 99,9% ООО "Инфамед" указан Николаев. Доля в 0,01% у Хугаевой, она же является сейчас гендиректором. Одно время эту должность занимал Николаев.

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бизнес, общество , россия, московская область, верховный суд