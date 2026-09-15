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"Эксмо" и "АСТ" допечатают пять миллионов книг взаимен сгоревших

"Эксмо" и "АСТ" допечатают пять миллионов книг взаимен сгоревших - 15.09.2026, ПРАЙМ

"Эксмо" и "АСТ" допечатают пять миллионов книг взаимен сгоревших

Издательства "Эксмо" и "АСТ" сейчас допечатывают 5 миллионов книг взаимен экземпляров, сгоревших из-за атак украинских БПЛА на склады маркетплейсов Wildberries... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T21:51+0300

2026-09-15T21:51+0300

2026-09-15T21:53+0300

россия

владимир григорьев

wildberries

ozon

эксмо-аст

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Издательства "Эксмо" и "АСТ" сейчас допечатывают 5 миллионов книг взаимен экземпляров, сгоревших из-за атак украинских БПЛА на склады маркетплейсов Wildberries и Ozon, сообщил журналистам президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков. "Компенсировать убытки все равно не удастся - те книги, которые сгорели, они уже уничтожены. Издательства "Эксмо" и "АСТ" уже допечатывают те 5 миллионов книг, которые были уничтожены после налетов дронов и пожаров", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности компенсировать потери холдинга. В денежном эквиваленте ущерб издательской группы "Эксмо-АСТ" составил порядка 400 миллионов рублей, отметил Новиков. "Восполнить - это уже каждое издательство для себя решает этот вопрос индивидуально. С учетом возможностей производства, думаю, в течение полугода", - добавил он. Ранее директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев сообщил, что потери в книжной отрасли из-за атак украинских БПЛА на склады маркетплейсов Wildberries и Ozon в июне-августе предварительно оцениваются в 6 миллиардов рублей. Григорьев также уточнил РИА Новости, что эта сумма отражает себестоимость сгоревших книг, которых, по предоставленным издателями данным, было порядка 15 миллионов экземпляров. В последние недели украинские дроны атаковали объекты Wildberries в ряде регионов России. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. СК России возбудил уголовные дела о терактах. С 22 августа также пострадали несколько логистических объектов Ozon.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир григорьев, wildberries, ozon, эксмо-аст