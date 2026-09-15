https://1prime.ru/20260915/ekspert-873295239.html

Эксперт рассказал о возможных кибератаках на OpenAI

Эксперт рассказал о возможных кибератаках на OpenAI - 15.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о возможных кибератаках на OpenAI

Заявление руководства компании OpenAI об отсутствии планов выходить на биржу может свидетельствовать о наличии опасений насчет возможных кибератак или... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T01:39+0300

2026-09-15T01:39+0300

2026-09-15T01:39+0300

технологии

openai

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ВАШИНГТОН, 15 сен - ПРАЙМ. Заявление руководства компании OpenAI об отсутствии планов выходить на биржу может свидетельствовать о наличии опасений насчет возможных кибератак или происшествий с массовыми жертвами из-за искусственного интеллекта, таким мнением с РИА Новости поделился доктор экономических наук, завкафедрой финансов бизнес-школы университета Флориды Джей Риттер. Гендиректор OpenAI Сэм Альтман ранее заявил, что компания не выйдет на биржу в 2026 году на фоне опасений по поводу безопасности ИИ. Альтман опасается создания такой системы, которую человек не будет контролировать. Глава компании Anthropic Дарио Амодей заявил, что мощные модели искусственного интеллекта способны обходить попытки людей остановить их работу. "Если модель, созданная компанией в сфере ИИ, приведет - самостоятельно или в результате действий злоумышленников - к событиям с многочисленными жертвами или к кибератаке, которая повлечет экономический ущерб, компании могут грозить штрафы или крупные выплаты по судебным искам, то есть - значительные издержки", - сказал Риттер в ответ на просьбу прокомментировать перспективы публичного размещения акций разработчиков нейросетей. По его словам, компании, развивающие большие языковые модели, осведомлены об этих рисках уже много лет. "Но в последнее время эта тема привлекает к себе пристальное внимание в связи с высокими темпами развития технологий, недавними случаями обхода систем и предупреждениями от сотрудников и руководителей компаний", - сказал Риттер. Как отметил эксперт, OpenAI и Anthropic созданы как корпорации общественной пользы (Public Benefit Corporations), то есть у их руководства нет юридических обязательств по максимизации прибыли или стоимости акций, в отличии от обычных корпораций. "Юридические аспекты этого вопроса пока не определены, однако курс на обеспечение безопасности не обязательно противоречит стремлению к максимизации прибыли", - объяснил эксперт. В этом контексте Риттер провел аналогию с ситуацией, когда фармацевтическая компания выпускает на рынок препарат с непредвиденным побочным эффектом, наносящим вред множеству людей, при том что этого можно было бы избежать. "У компании есть стимул минимизировать подобные риски, инвестируя средства в повышение безопасности своего продукта", - добавил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, openai