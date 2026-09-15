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Эксперт рассказал об инструментах для консервативного инвестирования - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал об инструментах для консервативного инвестирования
Эксперт рассказал об инструментах для консервативного инвестирования - 15.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал об инструментах для консервативного инвестирования
Банковский вклад остается понятным вариантом для консервативного инвестора, а среди других инструментов в 2026 году можно рассматривать облигации федерального... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T05:00+0300
2026-09-15T05:00+0300
финансы
банки
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Банковский вклад остается понятным вариантом для консервативного инвестора, а среди других инструментов в 2026 году можно рассматривать облигации федерального займа (ОФЗ), корпоративные облигации и фонды денежного рынка, считает основатель инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрий Исаков. "Вклад по-прежнему остается понятным вариантом для консервативного инвестора: ставку можно зафиксировать на определенный срок. Но после окончания вклада деньги придется размещать заново, и ставки к этому моменту могут быть ниже", - рассказал Исаков "Ленте.ру". По словам эксперта, ОФЗ сейчас можно найти примерно с доходностью 15%, корпоративные облигации инвестиционного уровня - около 18%. Еще одним вариантом он назвал фонды денежного рынка, доходность которых меняется вслед за ключевой ставкой. При этом высокодоходные облигации и краудлендинг требуют более высокого отношения к риску, а акции, золото и недвижимость, по мнению Исакова, больше подходят для долгосрочных вложений.
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40
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финансы, банки
Финансы, Банки
05:00 15.09.2026
 
Эксперт рассказал об инструментах для консервативного инвестирования

Эксперт Исаков: банковский вклад остается понятным вариантом для консервативного инвестора

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Банковский вклад остается понятным вариантом для консервативного инвестора, а среди других инструментов в 2026 году можно рассматривать облигации федерального займа (ОФЗ), корпоративные облигации и фонды денежного рынка, считает основатель инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрий Исаков.
"Вклад по-прежнему остается понятным вариантом для консервативного инвестора: ставку можно зафиксировать на определенный срок. Но после окончания вклада деньги придется размещать заново, и ставки к этому моменту могут быть ниже", - рассказал Исаков "Ленте.ру".
По словам эксперта, ОФЗ сейчас можно найти примерно с доходностью 15%, корпоративные облигации инвестиционного уровня - около 18%. Еще одним вариантом он назвал фонды денежного рынка, доходность которых меняется вслед за ключевой ставкой.
При этом высокодоходные облигации и краудлендинг требуют более высокого отношения к риску, а акции, золото и недвижимость, по мнению Исакова, больше подходят для долгосрочных вложений.
 
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