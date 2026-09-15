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Эксперт рассказал, с чего начинать знакомство с турецким виноделием

Эксперт рассказал, с чего начинать знакомство с турецким виноделием - 15.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, с чего начинать знакомство с турецким виноделием

Знакомство с турецким виноделием лучше начать с вин из местных сортов винограда, так как они гораздо лучше передают особенности страны и ее винодельческих... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T06:33+0300

2026-09-15T06:33+0300

2026-09-15T06:33+0300

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СТАМБУЛ, 15 сен - ПРАЙМ, Заман Рамазанов. Знакомство с турецким виноделием лучше начать с вин из местных сортов винограда, так как они гораздо лучше передают особенности страны и ее винодельческих регионов, рассказал в интервью РИА Новости винный эксперт, член турецкой Ассоциации винных экспертов и преподавателей Азат Кутлушин. "Для первого знакомства я бы советовал выбирать именно вина из местных сортов, а не турецкие Cabernet Sauvignon, Merlot или Chardonnay. Автохтонные сорта гораздо лучше передают особенности страны и ее винодельческих регионов", - пояснил эксперт. Он также назвал красное вино, с которого следует начать знакомство с турецким виноделием. "Если выбирать одно красное вино, я бы рекомендовал начать с Kalecik Karası. Это местный сорт из Центральной Анатолии, из которого получаются элегантные вина с ароматами красных ягод, хорошей свежестью и мягкими танинами. Они достаточно понятны человеку, впервые знакомящемуся с турецким вином", - рассказал эксперт. Он отметил, что более полное представление о виноделии страны даст небольшая дегустационная подборка. Среди белых вин стоит попробовать Emir из Каппадокии - легкое, свежее и минеральное вино, а также Narince из региона Токат - более округлое, ароматное и способное к выдержке. Из красных, помимо Kalecik Karası, важен классический купаж Öküzgözü и Boğazkere из Восточной Анатолии. Фруктовый и сочный характер Öküzgözü здесь сочетается с насыщенностью, структурой и танинами Boğazkere, отметил эксперт.

каппадокия

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бизнес, мировая экономика, каппадокия