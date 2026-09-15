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Названы основные причины, почему россияне меняют работу - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Названы основные причины, почему россияне меняют работу
Названы основные причины, почему россияне меняют работу - 15.09.2026, ПРАЙМ
Названы основные причины, почему россияне меняют работу
Россияне главным образом меняют работу из-за желания увеличить доход или полностью изменить сферу деятельности, рассказали РИА Новости эксперты "Авито Работы" и | 15.09.2026, ПРАЙМ
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бизнес
россия
авито работа
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Россияне главным образом меняют работу из-за желания увеличить доход или полностью изменить сферу деятельности, рассказали РИА Новости эксперты "Авито Работы" и "Авито Рекламы". "Для почти половины работающих россиян (48%) основной причиной смены работы может стать желание увеличить доход", - выяснили аналитики, проведя исследование среди 10 тысяч россиян в возрасте от 18 лет. При этом примерно половина россиян при смене работы хотели бы увеличить доход более чем на 25%, еще 16% - на 21-25%. В среднем опрошенные респонденты хотят увеличить доход при смене работы на 22%. Среди других факторов, которые подталкивают россиян к смене работы, - желание сменить сферу деятельности или специальность (17%), попробовать новое и расширить зону ответственности (17%), а также стремление найти работу, которая лучше соответствует жизненным целям (16%). Примерно каждый шестой россиянин (15%) меняет работу, если появляется возможность получить повышение или есть необходимость изменить локацию или график работы.
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бизнес, россия, авито работа
Бизнес, РОССИЯ, Авито Работа
22:36 15.09.2026 (обновлено: 22:43 15.09.2026)
 
Названы основные причины, почему россияне меняют работу

"Авито": россияне чаще всего меняют работу из-за желания увеличить доход

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Россияне главным образом меняют работу из-за желания увеличить доход или полностью изменить сферу деятельности, рассказали РИА Новости эксперты "Авито Работы" и "Авито Рекламы".
"Для почти половины работающих россиян (48%) основной причиной смены работы может стать желание увеличить доход", - выяснили аналитики, проведя исследование среди 10 тысяч россиян в возрасте от 18 лет.
При этом примерно половина россиян при смене работы хотели бы увеличить доход более чем на 25%, еще 16% - на 21-25%. В среднем опрошенные респонденты хотят увеличить доход при смене работы на 22%.
Среди других факторов, которые подталкивают россиян к смене работы, - желание сменить сферу деятельности или специальность (17%), попробовать новое и расширить зону ответственности (17%), а также стремление найти работу, которая лучше соответствует жизненным целям (16%).
Примерно каждый шестой россиянин (15%) меняет работу, если появляется возможность получить повышение или есть необходимость изменить локацию или график работы.
 
БизнесРОССИЯАвито Работа
 
 
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