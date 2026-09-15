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ЕС к 2050 году будет импортировать 98% потребляемого газа, заявили эксперты

ЕС к 2050 году будет импортировать 98% потребляемого газа, заявили эксперты - 15.09.2026, ПРАЙМ

ЕС к 2050 году будет импортировать 98% потребляемого газа, заявили эксперты

Отсутствие инвестиций в разработку месторождений может привести к тому, что к 2050 году Евросоюз будет импортировать более 98% потребляемого газа, следует из... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T20:33+0300

2026-09-15T20:33+0300

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Отсутствие инвестиций в разработку месторождений может привести к тому, что к 2050 году Евросоюз будет импортировать более 98% потребляемого газа, следует из доклада аналитической компании Wood Mackenzie. "Варианты действий Европы в газовой сфере сужаются. Без новых инвестиций в разработку месторождений к 2050 году ЕС будет импортировать более 98% потребляемого газа", - говорится в сообщении. При таком сценарии, добавляет компания, добыча газа в странах Евросоюза к 2050 году упадет до 2 миллиардов кубических метров в год с текущего уровня в 43 миллиарда. Недостаток покрывается за счет сжиженного природного газа (СПГ). В настоящее время ЕС импортирует 85% потребляемого газа. Доля СПГ в поставках составляет около 40%, а к 2050 году она может вырасти до 63%, причем 77% импорта будет приходиться на США. WoodMac также разработала сценарий, который отражает текущую политику и уровень инвестиций. В таком случае добыча газа удерживается на уровне 40 миллиардов кубических метров до 2038 года. Однако доля газа внутреннего производства в течение всего периода не превышает 17% спроса. В то же время при стабилизации налоговых условий, ускорении выдачи разрешений и устранении корпоративных ограничений добыча газа в ЕС к 2042 году, согласно третьем сценарию, достигает 77 миллиардов кубических метров в год, что обеспечивает 38% спроса.

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