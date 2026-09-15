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В Eurofer призвали расширить механизм углеродного регулирования ЕС - 15.09.2026, ПРАЙМ
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В Eurofer призвали расширить механизм углеродного регулирования ЕС
В Eurofer призвали расширить механизм углеродного регулирования ЕС - 15.09.2026, ПРАЙМ
В Eurofer призвали расширить механизм углеродного регулирования ЕС
Расширение действия механизма трансграничного углеродного регулирования ЕС (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) на дополнительные виды ввозимой продукции... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T17:25+0300
2026-09-15T17:25+0300
промышленность
мировая экономика
европа
ес
eurofer
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Расширение действия механизма трансграничного углеродного регулирования ЕС (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) на дополнительные виды ввозимой продукции из стали необходимо для металлургов Евросоюза (ЕС), делающих многомиллиардные инвестиции в "экологичное" производство, заявил генеральный директор Европейской ассоциации стали (Eurofer) Аксель Эггерт. "Европейские производители стали инвестируют миллиарды в выпуск более экологически чистой продукции, однако они не смогут осуществить этот переход без равных условий конкуренции. У депутатов Европарламента есть возможность укрепить механизм трансграничного углеродного регулирования (CBAM) таким образом, чтобы инвестиции в производство низкоуглеродистой стали в Европе стали экономически обоснованными", - приводятся его слова в сообщении Eurofer. Сталелитейная промышленность призывает расширить действие механизма CBAM, который до сих пор не распространяется на многие виды импортируемой продукции из стали, уточняется в релизе. Согласно релизу, европейские металлурги одновременно попадают под давление многомиллиардных вложений в трансформацию технологий производства для сокращения выбросов и роста расходов, связанных с углеродным регулированием. В ассоциации подчеркнули, что зарубежные производители обходят трансграничный сбор, перерабатывая сталь в готовую продукцию перед ее экспортом в Европу, что ведет к переносу производства и выбросов за пределы ЕС, а не к их снижению. "Если механизм CBAM можно будет обойти за счет импорта стали в составе готовых изделий или продукции с более высокой степенью переработки, это ослабит спрос на европейскую сталь и подорвет экономическую обоснованность инвестиций", - заключили в Eurofer.
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промышленность, мировая экономика, европа, ес, eurofer
Промышленность, Мировая экономика, ЕВРОПА, ЕС, Eurofer
17:25 15.09.2026
 
В Eurofer призвали расширить механизм углеродного регулирования ЕС

Eurofer призвала расширить механизм углеродного регулирования ЕС для металлургов

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Расширение действия механизма трансграничного углеродного регулирования ЕС (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) на дополнительные виды ввозимой продукции из стали необходимо для металлургов Евросоюза (ЕС), делающих многомиллиардные инвестиции в "экологичное" производство, заявил генеральный директор Европейской ассоциации стали (Eurofer) Аксель Эггерт.
"Европейские производители стали инвестируют миллиарды в выпуск более экологически чистой продукции, однако они не смогут осуществить этот переход без равных условий конкуренции. У депутатов Европарламента есть возможность укрепить механизм трансграничного углеродного регулирования (CBAM) таким образом, чтобы инвестиции в производство низкоуглеродистой стали в Европе стали экономически обоснованными", - приводятся его слова в сообщении Eurofer.
Сталелитейная промышленность призывает расширить действие механизма CBAM, который до сих пор не распространяется на многие виды импортируемой продукции из стали, уточняется в релизе.
Согласно релизу, европейские металлурги одновременно попадают под давление многомиллиардных вложений в трансформацию технологий производства для сокращения выбросов и роста расходов, связанных с углеродным регулированием.
В ассоциации подчеркнули, что зарубежные производители обходят трансграничный сбор, перерабатывая сталь в готовую продукцию перед ее экспортом в Европу, что ведет к переносу производства и выбросов за пределы ЕС, а не к их снижению.
"Если механизм CBAM можно будет обойти за счет импорта стали в составе готовых изделий или продукции с более высокой степенью переработки, это ослабит спрос на европейскую сталь и подорвет экономическую обоснованность инвестиций", - заключили в Eurofer.
 
ПромышленностьМировая экономикаЕВРОПАЕСEurofer
 
 
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