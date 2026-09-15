"Фаза деиндустриализации": в Польше увидели в России спасителя Европы
Myśl Polska: ЕС переживает деиндустриализацию из-за отказа от российских энергоресурсов
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Европейский союз переживает деиндустриализацию из-за отказа от российских энергоресурсов, пишет ИноСМИ со ссылкой на статью политолога Томаша Янковского в издании Myśl Polska.
Автор со ссылкой на прогнозы аналитиков отмечает, что до конца года в ЕС закроют до трех тысяч заводов и фабрик, при этом работу потеряют 300 тысяч человек. В долгосрочной перспективе сокращение коснется всех 13,5 миллиона работников металлургической отрасли. По словам политолога, показатель промышленного производства в Европе снизился на 20%, а банки, кредитующие предприятия, теряют по 60 миллиардов евро в год.
"С момента отказа от покупки ресурсов в России, то есть в течение четырех лет, Европа находится в фазе "деиндустриализации", — подчеркнул Янковский.
Он уточнил, что особенно уязвимой оказалась нефтехимия. Производство этилена и пропилена требует дешевой нефти, которую раньше поставляли Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. Теперь российские поставки закрыты санкциями, а ближневосточные — блокадой Ормузского пролива. Компаниям приходится покупать сырье у Алжира и США с наценкой 15–30%. В результате в Европе закрылись 100 химических заводов, потеряно 37 миллионов тонн мощностей, констатировал Янковский.
"Сотрудничество с Россией было выгодным для обеих сторон: ЕС получал дешевое сырье по надежным маршрутам, а России не нужно было продавать свои товары со скидкой", — резюмировал политолог.
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