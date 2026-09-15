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Поставки российского СПГ в ЕС в июле сократились на 25%
Поставки российского СПГ в ЕС в июле сократились на 25% - 15.09.2026, ПРАЙМ
Поставки российского СПГ в ЕС в июле сократились на 25%
Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Евросоюз в июле этого года составили 606,6 миллиона евро, сократившись за месяц на 25%, а в годовом... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T12:21+0300
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Евросоюз в июле этого года составили 606,6 миллиона евро, сократившись за месяц на 25%, а в годовом выражении - на 12%, свидетельствуют данные Евростата, которые изучило РИА Новости. Поставки газа по трубе тоже сократились, но не так заметно: на 5% в месячном выражении - до 512,2 миллиона евро. В годовом выражении и вовсе произошел их рост - на 29%. Суммарные поставки российского газа в ЕС сократились в июле по сравнению с июнем на 17%, а по сравнению с прошлым годом выросли на 3% - до 1,12 миллиарда евро. По итогам полугодия суммарные поставки российского газа в Евросоюз уменьшились на 4% - до 8,42 миллиарда евро. Из них 5,04 миллиарда евро пришлись на СПГ (-2%), а 3,38 миллиарда евро (-7%) - на трубопроводный газ. Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.
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газ, ес
Поставки российского СПГ в ЕС в июле сократились на 25%
Евростат: поставки СПГ из России в ЕС в июле сократились на 25% и на 12%
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Евросоюз в июле этого года составили 606,6 миллиона евро, сократившись за месяц на 25%, а в годовом выражении - на 12%, свидетельствуют данные Евростата, которые изучило РИА Новости.
Поставки газа по трубе тоже сократились, но не так заметно: на 5% в месячном выражении - до 512,2 миллиона евро. В годовом выражении и вовсе произошел их рост - на 29%.
Суммарные поставки российского газа в ЕС
сократились в июле по сравнению с июнем на 17%, а по сравнению с прошлым годом выросли на 3% - до 1,12 миллиарда евро.
По итогам полугодия суммарные поставки российского газа в Евросоюз уменьшились на 4% - до 8,42 миллиарда евро. Из них 5,04 миллиарда евро пришлись на СПГ (-2%), а 3,38 миллиарда евро (-7%) - на трубопроводный газ.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.