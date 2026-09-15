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Доля незакрытых вакансий во втором квартале сократилась в половине стран ЕС

Доля незакрытых вакансий во втором квартале сократилась в половине стран ЕС - 15.09.2026, ПРАЙМ

Доля незакрытых вакансий во втором квартале сократилась в половине стран ЕС

Доля незакрытых вакансий на рынке труда во втором квартале сократилась в годовом выражении более чем в половине стран ЕС: самой заметной просадка была на Кипре, | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T12:35+0300

2026-09-15T12:35+0300

2026-09-15T12:35+0300

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Доля незакрытых вакансий на рынке труда во втором квартале сократилась в годовом выражении более чем в половине стран ЕС: самой заметной просадка была на Кипре, в Бельгии и Австрии, сообщает Евростат. "Во втором квартале 2026 года по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года уровень вакансий увеличился в трех государствах - членах ЕС, остался без изменений в восьми и снизился в 15", - отмечает ведомство. Рост был отмечен в Словении (на 0,3 процентного пункта), Греции (на 0,2 процентного пункта) и Швеции (на 0,1 процентного пункта). Наибольшее снижение зафиксировано на Кипре (на 0,7 процентного пункта) и в Бельгии (на 0,6 процентного пункта), далее следуют Австрия (минус 0,5 процентного пункта), Эстония (минус 0,4 процентного пункта) и Италия (минус 0,3 процентного пункта). Общий средний уровень свободных вакансий в еврозоне составил 2,1%, снизившись с 2,3% в первом квартале 2026 года и с 2,2% во втором квартале 2025 года. В ЕС этот уровень составил 2%, снизившись с 2,1% как в первом квартале 2026 года, так и во втором квартале 2025 года.

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мировая экономика, кипр, бельгия, австрия, ес, евростат