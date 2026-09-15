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Во Франции пообещали привлечь в оборонную промышленность 100 тысяч человек - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Во Франции пообещали привлечь в оборонную промышленность 100 тысяч человек
Во Франции пообещали привлечь в оборонную промышленность 100 тысяч человек - 15.09.2026, ПРАЙМ
Во Франции пообещали привлечь в оборонную промышленность 100 тысяч человек
Министр труда Франции Жан-Пьер Фаранду объявил во вторник о запуске национального плана по обеспечению кадрами оборонной промышленности страны, который... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T20:03+0300
2026-09-15T20:03+0300
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ПАРИЖ, 15 сен - ПРАЙМ. Министр труда Франции Жан-Пьер Фаранду объявил во вторник о запуске национального плана по обеспечению кадрами оборонной промышленности страны, который предусматривает привлечение в отрасль 100 тысяч работников до 2030 года, сообщает газета Figaro. "Министр официально объявил о создании в структуре (государственной службы занятости - ред.) France Travail специальной группы по вопросам обороны, которую возглавит генерал в отставке", - говорится в материале. Как пишет издание, в состав группы войдут 30 консультантов, специализирующихся на оборонной сфере. Стратегия распространяется и на образовательный процесс: 15 тысяч программ профессионального образования будут переориентированы на потребности оборонной промышленности, чтобы компенсировать нехватку кадров, вызванную одновременно выходом работников на пенсию и ростом потребности в новых сотрудниках. Кроме того, по словам министра, к реализации программы также планируется привлечь префектов, которым будет поручено разработать соответствующую дорожную карту в регионах и координировать работу на местах. Ранее представитель профсоюза CGT в автомобильной компании Renault Флоран Гримальди рассказал, что значительный процент рабочих ее заводов не хотят заниматься производством вооружений на мощностях сборки автомобилей. Он подчеркнул, что в случае отказа заниматься сборкой вооружений сотрудникам Renault угрожают увольнением. Россия в последние годы отмечает беспрецедентный рост военной активности НАТО и стран ЕС. Москва заявляла, что не намерена нападать на европейские государства, а наращивание военного потенциала и дальнейшая милитаризация Европы ведут к росту напряженности и не способствуют урегулированию украинского конфликта.
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промышленность, мировая экономика, франция, москва, европа, renault, нато, ес, renault duster
Промышленность, Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, МОСКВА, ЕВРОПА, Renault, НАТО, ЕС, Renault Duster
20:03 15.09.2026
 
Во Франции пообещали привлечь в оборонную промышленность 100 тысяч человек

Фаранду: Франция привлечет 100 тысяч человек в оборонную промышленность к 2030 году

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ПАРИЖ, 15 сен - ПРАЙМ. Министр труда Франции Жан-Пьер Фаранду объявил во вторник о запуске национального плана по обеспечению кадрами оборонной промышленности страны, который предусматривает привлечение в отрасль 100 тысяч работников до 2030 года, сообщает газета Figaro.
"Министр официально объявил о создании в структуре (государственной службы занятости - ред.) France Travail специальной группы по вопросам обороны, которую возглавит генерал в отставке", - говорится в материале.
Как пишет издание, в состав группы войдут 30 консультантов, специализирующихся на оборонной сфере. Стратегия распространяется и на образовательный процесс: 15 тысяч программ профессионального образования будут переориентированы на потребности оборонной промышленности, чтобы компенсировать нехватку кадров, вызванную одновременно выходом работников на пенсию и ростом потребности в новых сотрудниках.
Кроме того, по словам министра, к реализации программы также планируется привлечь префектов, которым будет поручено разработать соответствующую дорожную карту в регионах и координировать работу на местах.
Ранее представитель профсоюза CGT в автомобильной компании Renault Флоран Гримальди рассказал, что значительный процент рабочих ее заводов не хотят заниматься производством вооружений на мощностях сборки автомобилей. Он подчеркнул, что в случае отказа заниматься сборкой вооружений сотрудникам Renault угрожают увольнением.
Россия в последние годы отмечает беспрецедентный рост военной активности НАТО и стран ЕС. Москва заявляла, что не намерена нападать на европейские государства, а наращивание военного потенциала и дальнейшая милитаризация Европы ведут к росту напряженности и не способствуют урегулированию украинского конфликта.
 
ПромышленностьМировая экономикаФРАНЦИЯМОСКВАЕВРОПАRenaultНАТОЕСRenault Duster
 
 
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