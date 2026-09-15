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В приложении ФНС появилась функция расчета НДФЛ на доходы физлиц - 15.09.2026, ПРАЙМ
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В приложении ФНС появилась функция расчета НДФЛ на доходы физлиц
В приложении ФНС появилась функция расчета НДФЛ на доходы физлиц - 15.09.2026, ПРАЙМ
В приложении ФНС появилась функция расчета НДФЛ на доходы физлиц
Функция расчета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) появилась в приложении Федеральной налоговой службы (ФНС), заметил корреспондент РИА Новости. | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T17:16+0300
2026-09-15T17:22+0300
фнс
фнс россии
ндфл
физлица
общество
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Функция расчета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) появилась в приложении Федеральной налоговой службы (ФНС), заметил корреспондент РИА Новости. Функция сводного расчета НДФЛ объединяет сведения о доходах и рассчитывает итоговую сумму налога. С ее помощью можно рассчитать налог с разных видов доходов физлица. Так, чтобы узнать сумму, пользователю необходимо указать свой годовой доход, затем приложение рассчитывает налог. Функцию можно найти на главной странице приложения.
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192
40
ПРАЙМ
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4.7
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ФНС, ФНС России, НДФЛ, физлица, Общество
17:16 15.09.2026 (обновлено: 17:22 15.09.2026)
 
В приложении ФНС появилась функция расчета НДФЛ на доходы физлиц

Функция расчета НДФЛ на доходы физлиц появилась в приложении ФНС

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Функция расчета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) появилась в приложении Федеральной налоговой службы (ФНС), заметил корреспондент РИА Новости.
Функция сводного расчета НДФЛ объединяет сведения о доходах и рассчитывает итоговую сумму налога. С ее помощью можно рассчитать налог с разных видов доходов физлица.
Так, чтобы узнать сумму, пользователю необходимо указать свой годовой доход, затем приложение рассчитывает налог.
Функцию можно найти на главной странице приложения.
 
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