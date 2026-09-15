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В приложении ФНС появилась функция расчета НДФЛ на доходы физлиц

В приложении ФНС появилась функция расчета НДФЛ на доходы физлиц - 15.09.2026, ПРАЙМ

В приложении ФНС появилась функция расчета НДФЛ на доходы физлиц

Функция расчета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) появилась в приложении Федеральной налоговой службы (ФНС), заметил корреспондент РИА Новости. | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T17:16+0300

2026-09-15T17:16+0300

2026-09-15T17:22+0300

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Функция расчета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) появилась в приложении Федеральной налоговой службы (ФНС), заметил корреспондент РИА Новости. Функция сводного расчета НДФЛ объединяет сведения о доходах и рассчитывает итоговую сумму налога. С ее помощью можно рассчитать налог с разных видов доходов физлица. Так, чтобы узнать сумму, пользователю необходимо указать свой годовой доход, затем приложение рассчитывает налог. Функцию можно найти на главной странице приложения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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