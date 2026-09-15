https://1prime.ru/20260915/fond-873305630.html

Фонд Гейтса выделит миллиард долларов на расширение доступа к ИИ

Фонд Гейтса выделит миллиард долларов на расширение доступа к ИИ - 15.09.2026, ПРАЙМ

Фонд Гейтса выделит миллиард долларов на расширение доступа к ИИ

Фонд Билла Гейтса Gates Foundation планирует выделить не менее одного миллиарда долларов в течение двух лет на расширение доступа к искусственному интеллекту,... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T12:18+0300

2026-09-15T12:18+0300

2026-09-15T12:20+0300

технологии

финансы

билл гейтс

фонд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873305630.jpg?1789464037

ВАШИНГТОН, 15 сен - ПРАЙМ. Фонд Билла Гейтса Gates Foundation планирует выделить не менее одного миллиарда долларов в течение двух лет на расширение доступа к искусственному интеллекту, чтобы новые технологии способствовали сокращению разрыва между богатыми и бедными, говорится в ежегодном докладе организации. Около 40% средств направят на проекты в сфере образования, еще 40% - здравоохранения. По 10% финансирования пойдет на сельское хозяйство и развитие цифровой инфраструктуры, включая создание наборов данных на языках, которые системы ИИ пока не понимают. В фонде считают, что меры необходимо принимать уже сейчас, чтобы искусственный интеллект помог сократить разрыв между богатыми и бедными, а не увеличил его. В докладе также отмечается, что более 90% данных, использовавшихся для обучения первых больших языковых моделей, приходилось на англоязычные источники. По мнению фонда, системы ИИ должны работать на всех языках и учитывать особенности сообществ, для которых они создаются.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, билл гейтс, фонд