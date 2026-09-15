https://1prime.ru/20260915/fond-873305630.html
Фонд Гейтса выделит миллиард долларов на расширение доступа к ИИ
Фонд Гейтса выделит миллиард долларов на расширение доступа к ИИ - 15.09.2026, ПРАЙМ
Фонд Гейтса выделит миллиард долларов на расширение доступа к ИИ
Фонд Билла Гейтса Gates Foundation планирует выделить не менее одного миллиарда долларов в течение двух лет на расширение доступа к искусственному интеллекту,... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T12:18+0300
2026-09-15T12:18+0300
2026-09-15T12:20+0300
технологии
финансы
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ВАШИНГТОН, 15 сен - ПРАЙМ. Фонд Билла Гейтса Gates Foundation планирует выделить не менее одного миллиарда долларов в течение двух лет на расширение доступа к искусственному интеллекту, чтобы новые технологии способствовали сокращению разрыва между богатыми и бедными, говорится в ежегодном докладе организации. Около 40% средств направят на проекты в сфере образования, еще 40% - здравоохранения. По 10% финансирования пойдет на сельское хозяйство и развитие цифровой инфраструктуры, включая создание наборов данных на языках, которые системы ИИ пока не понимают. В фонде считают, что меры необходимо принимать уже сейчас, чтобы искусственный интеллект помог сократить разрыв между богатыми и бедными, а не увеличил его. В докладе также отмечается, что более 90% данных, использовавшихся для обучения первых больших языковых моделей, приходилось на англоязычные источники. По мнению фонда, системы ИИ должны работать на всех языках и учитывать особенности сообществ, для которых они создаются.
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технологии, финансы, билл гейтс, фонд
Технологии, Финансы, Билл Гейтс, фонд
Фонд Гейтса выделит миллиард долларов на расширение доступа к ИИ
Фонд Гейтса выделит миллиард долларов на расширение доступа к ИИ
ВАШИНГТОН, 15 сен - ПРАЙМ. Фонд Билла Гейтса Gates Foundation планирует выделить не менее одного миллиарда долларов в течение двух лет на расширение доступа к искусственному интеллекту, чтобы новые технологии способствовали сокращению разрыва между богатыми и бедными, говорится в ежегодном докладе организации.
Около 40% средств направят на проекты в сфере образования, еще 40% - здравоохранения. По 10% финансирования пойдет на сельское хозяйство и развитие цифровой инфраструктуры, включая создание наборов данных на языках, которые системы ИИ пока не понимают.
В фонде считают, что меры необходимо принимать уже сейчас, чтобы искусственный интеллект помог сократить разрыв между богатыми и бедными, а не увеличил его.
В докладе также отмечается, что более 90% данных, использовавшихся для обучения первых больших языковых моделей, приходилось на англоязычные источники. По мнению фонда, системы ИИ должны работать на всех языках и учитывать особенности сообществ, для которых они создаются.