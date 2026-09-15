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Forbes: состояние 400 самых богатых людей в США достигло рекорда - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Forbes: состояние 400 самых богатых людей в США достигло рекорда
Forbes: состояние 400 самых богатых людей в США достигло рекорда - 15.09.2026, ПРАЙМ
Forbes: состояние 400 самых богатых людей в США достигло рекорда
Совокупное состояние 400 самых богатых людей в США достигло рекорда в размере 8 триллионов долларов, причем половина этой суммы приходится только на 20 человек, | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T18:23+0300
2026-09-15T18:23+0300
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Совокупное состояние 400 самых богатых людей в США достигло рекорда в размере 8 триллионов долларов, причем половина этой суммы приходится только на 20 человек, следует из рейтинга журнала Forbes. "Разрыв в уровне благосостояния растет даже среди сверхбогатых. Совокупное состояние 400 самых богатых людей Америки … достигло рекордных 8 триллионов долларов по сравнению с 6,6 триллиона годом ранее", - пишет Forbes. По данным журнала, на долю 20 богатейших людей приходится 4 триллиона долларов от общей суммы, что на 970 миллиардов больше показателя 2025 года. Кроме того, в рейтинг богатейших людей в США вошли 34 новых участника. При этом минимальный уровень состояния, который необходим американским миллиардерам для попадания в список Forbes, вырос до 4,4 миллиарда долларов. Таким образом, рекордное число американских миллиардеров - 590 человек - оказались "слишком бедными", чтобы войти в рейтинг. Первое место богатейших людей в США по-прежнему занимает предприниматель Илон Маск, его состояние оценивается в 908 миллиардов долларов, однако ранее в 2026 году его богатство поднималось выше отметки в 1 триллион. На втором месте находится основатель и бывший генеральный директор Amazon Джефф Безос, его состояние составляет 378 миллиардов долларов. Третью позицию занял сооснователь Google Ларри Пейдж с состоянием в размере 278 миллиардов долларов. Четвертое место занимает основатель и гендиректор компании Dell Майкл Делл, чье состояние насчитывает 263 миллиарда долларов. Пятерку лидеров закрывает еще один сооснователь Google Сергей Брин, его богатство составляет 256 миллиардов долларов.
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192
40
192
40
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4.7
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мировая экономика, сша, джефф безос, сергей брин, forbes, amazon, dell
Мировая экономика, США, Джефф Безос, Сергей Брин, Forbes, Amazon, Dell
18:23 15.09.2026
 
Forbes: состояние 400 самых богатых людей в США достигло рекорда

Forbes: состояние 400 самых богатых людей в США достигло рекорда в размере $8 трлн

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Совокупное состояние 400 самых богатых людей в США достигло рекорда в размере 8 триллионов долларов, причем половина этой суммы приходится только на 20 человек, следует из рейтинга журнала Forbes.
"Разрыв в уровне благосостояния растет даже среди сверхбогатых. Совокупное состояние 400 самых богатых людей Америки … достигло рекордных 8 триллионов долларов по сравнению с 6,6 триллиона годом ранее", - пишет Forbes.
По данным журнала, на долю 20 богатейших людей приходится 4 триллиона долларов от общей суммы, что на 970 миллиардов больше показателя 2025 года.
Кроме того, в рейтинг богатейших людей в США вошли 34 новых участника. При этом минимальный уровень состояния, который необходим американским миллиардерам для попадания в список Forbes, вырос до 4,4 миллиарда долларов. Таким образом, рекордное число американских миллиардеров - 590 человек - оказались "слишком бедными", чтобы войти в рейтинг.
Первое место богатейших людей в США по-прежнему занимает предприниматель Илон Маск, его состояние оценивается в 908 миллиардов долларов, однако ранее в 2026 году его богатство поднималось выше отметки в 1 триллион.
На втором месте находится основатель и бывший генеральный директор Amazon Джефф Безос, его состояние составляет 378 миллиардов долларов. Третью позицию занял сооснователь Google Ларри Пейдж с состоянием в размере 278 миллиардов долларов.
Четвертое место занимает основатель и гендиректор компании Dell Майкл Делл, чье состояние насчитывает 263 миллиарда долларов. Пятерку лидеров закрывает еще один сооснователь Google Сергей Брин, его богатство составляет 256 миллиардов долларов.
 
Мировая экономикаСШАДжефф БезосСергей БринForbesAmazonDell
 
 
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