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Франция впервые с мая увеличила закупку российского газа

Франция впервые с мая увеличила закупку российского газа - 15.09.2026, ПРАЙМ

Франция впервые с мая увеличила закупку российского газа

Франция за июль этого года увеличила закупку российского газа на 42%, что помогло ей впервые с мая вернуться на первое место по его импорту среди стран ЕС,... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T13:06+0300

2026-09-15T13:06+0300

2026-09-15T13:06+0300

газ

россия

франция

венгрия

болгария

ес

евростат

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Франция за июль этого года увеличила закупку российского газа на 42%, что помогло ей впервые с мая вернуться на первое место по его импорту среди стран ЕС, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. В годовом выражении импорт французами газа из РФ вырос в 2,1 раза. И в результате объем его поставок достиг 364,9 миллиона евро. Франция импортирует у России исключительно СПГ. Второе место по импорту российского газа заняла Венгрия, куда поставлялся только газ по трубе. В месячном выражении его поставки сократились на 22%, а за год на 7% - до 171,4 миллиона евро. Греки, которые также покупали только трубопроводный газ, расположилась на третьей строчке с 132,4 миллиона евро. За месяц они нарастили импорт вдвое, а в годовом выражении - на 20%. Кроме того, в июле среди стран Евросоюза российский газ покупала Болгария. Она нарастила закупки газа в газообразном состоянии в 1,8 раза в годовом выражении, а по сравнению с июнем сократила на 17% - до 118,8 миллиона евро. Бельгия, занимавшая в июне первое место по закупкам газа у РФ, опустилась на пятую строчку, поскольку за месяц она сократила импорт почти втрое до 91,6 миллиона евро. А за год - в 3,6 раза. В Словакию по трубе поступило российского газа на 89,6 миллиона евро (-21% за месяц, +162% за год). В Испанию прибыло СПГ на 77,9 миллиона (-61% за месяц, +20% за год). Нидерланды сократили закупку СПГ в 2,2 раза по сравнению с июнем - до 37,8 миллиона евро. А Португалия совершила первую покупку с февраля - сразу на 34,4 миллиона евро.

франция

венгрия

болгария

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газ, россия, франция, венгрия, болгария, ес, евростат