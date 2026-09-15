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Банк России оценил рост ВВП в третьем квартале на 0-1%
Банк России оценил рост ВВП в третьем квартале на 0-1% - 15.09.2026, ПРАЙМ
Банк России оценил рост ВВП в третьем квартале на 0-1%
Оценка роста ВВП России в третьем квартале в целом укладывается в прогноз регулятора по росту на 0-1% по итогам года, заявил журналистам директор департамента... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T13:02+0300
2026-09-15T13:02+0300
2026-09-15T13:02+0300
россия
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Оценка роста ВВП России в третьем квартале в целом укладывается в прогноз регулятора по росту на 0-1% по итогам года, заявил журналистам директор департамента Банка России Андрей Ганган. "В целом соответствует нашему прогнозу", - сказал он форуме "Кэпитал Маркетс", отвечая на вопрос об оценке роста ВВП в третьем квартале. Регулятор в июле понизил прогноз темпов роста ВВП РФ в 2026 году до 0–1% с 0,5-1,5%. Среди причин в ЦБ назвали временное снижение производственных мощностей в отдельных отраслях экономики.
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россия, финансы, банк россии
РОССИЯ, Финансы, Банк России
Банк России оценил рост ВВП в третьем квартале на 0-1%
Ганган: оценка роста ВВП РФ в третьем квартале укладывается в прогноз ЦБ по росту на 0-1%
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Оценка роста ВВП России в третьем квартале в целом укладывается в прогноз регулятора по росту на 0-1% по итогам года, заявил журналистам директор департамента Банка России Андрей Ганган.
"В целом соответствует нашему прогнозу", - сказал он форуме "Кэпитал Маркетс", отвечая на вопрос об оценке роста ВВП в третьем квартале.
Регулятор в июле понизил прогноз темпов роста ВВП РФ в 2026 году до 0–1% с 0,5-1,5%. Среди причин в ЦБ назвали временное снижение производственных мощностей в отдельных отраслях экономики.