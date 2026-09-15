https://1prime.ru/20260915/gensek-873322922.html

Генсек СДПГ раскритиковал министра экономики ФРГ из-за роста цен на топливо

Генсек СДПГ раскритиковал министра экономики ФРГ из-за роста цен на топливо - 15.09.2026, ПРАЙМ

Генсек СДПГ раскритиковал министра экономики ФРГ из-за роста цен на топливо

Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Тим Клюссендорф раскритиковал министра экономики и энергетики ФРГ Катерину Райхе за... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T18:56+0300

2026-09-15T18:56+0300

2026-09-15T19:07+0300

мировая экономика

германия

фрг

ближний восток

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873322922.jpg?1789488431

БЕРЛИН, 15 сен - ПРАЙМ. Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Тим Клюссендорф раскритиковал министра экономики и энергетики ФРГ Катерину Райхе за бездействие в ответ на скачок топливных цен на немецких автозаправках. Портал T-Online, с которым пообщался Клюссендорф, связал скачок топливных цен с новым витком эскалации на Ближнем Востоке, в том числе с повреждением нефтепровода "Восток - Запад" в Саудовской Аравии. "Миллионы людей в нашей стране по-прежнему борются с непомерно завышенными ценами на топливо, а ответственная за эту сферу министр Катерина Райхе наблюдает, как нефтяные концерны получают рекордную прибыль за счет граждан", - сказал Клюссендорф в интервью T-Online. Генсек СДПГ призвал правящую коалицию Германии принять три неотложные меры, которые, как утверждает он сам, могли бы быстро снизить цены на бензин и дизель. Первое предложение Клюссендорфа заключается в установлении потолка цен на топливо, второе - во введении налога на сверхприбыль нефтяных компаний, третье - в обеспечении функционирующей рыночной экономики за счет повышения прозрачности ценообразования и ограничения влияния нефтяных концернов. Агентство DPA во вторник сообщило, что цена на бензин марки Super E10 на немецких автозаправках в понедельник обновила исторический максимум и достигла отметки в 2,286 евро за литр. Цена на дизель также приближается к рекордному показателю. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

германия

фрг

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, германия, фрг, ближний восток