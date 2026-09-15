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Генсек СДПГ раскритиковал министра экономики ФРГ из-за роста цен на топливо - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Генсек СДПГ раскритиковал министра экономики ФРГ из-за роста цен на топливо
Генсек СДПГ раскритиковал министра экономики ФРГ из-за роста цен на топливо - 15.09.2026, ПРАЙМ
Генсек СДПГ раскритиковал министра экономики ФРГ из-за роста цен на топливо
Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Тим Клюссендорф раскритиковал министра экономики и энергетики ФРГ Катерину Райхе за... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T18:56+0300
2026-09-15T19:07+0300
мировая экономика
германия
фрг
ближний восток
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БЕРЛИН, 15 сен - ПРАЙМ. Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Тим Клюссендорф раскритиковал министра экономики и энергетики ФРГ Катерину Райхе за бездействие в ответ на скачок топливных цен на немецких автозаправках. Портал T-Online, с которым пообщался Клюссендорф, связал скачок топливных цен с новым витком эскалации на Ближнем Востоке, в том числе с повреждением нефтепровода "Восток - Запад" в Саудовской Аравии. "Миллионы людей в нашей стране по-прежнему борются с непомерно завышенными ценами на топливо, а ответственная за эту сферу министр Катерина Райхе наблюдает, как нефтяные концерны получают рекордную прибыль за счет граждан", - сказал Клюссендорф в интервью T-Online. Генсек СДПГ призвал правящую коалицию Германии принять три неотложные меры, которые, как утверждает он сам, могли бы быстро снизить цены на бензин и дизель. Первое предложение Клюссендорфа заключается в установлении потолка цен на топливо, второе - во введении налога на сверхприбыль нефтяных компаний, третье - в обеспечении функционирующей рыночной экономики за счет повышения прозрачности ценообразования и ограничения влияния нефтяных концернов. Агентство DPA во вторник сообщило, что цена на бензин марки Super E10 на немецких автозаправках в понедельник обновила исторический максимум и достигла отметки в 2,286 евро за литр. Цена на дизель также приближается к рекордному показателю. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
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мировая экономика, германия, фрг, ближний восток
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
18:56 15.09.2026 (обновлено: 19:07 15.09.2026)
 
Генсек СДПГ раскритиковал министра экономики ФРГ из-за роста цен на топливо

Генсек СДПГ Клюссендорф раскритиковал министра экономики Райхе из-за роста цен на топливо

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БЕРЛИН, 15 сен - ПРАЙМ. Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Тим Клюссендорф раскритиковал министра экономики и энергетики ФРГ Катерину Райхе за бездействие в ответ на скачок топливных цен на немецких автозаправках.
Портал T-Online, с которым пообщался Клюссендорф, связал скачок топливных цен с новым витком эскалации на Ближнем Востоке, в том числе с повреждением нефтепровода "Восток - Запад" в Саудовской Аравии.
"Миллионы людей в нашей стране по-прежнему борются с непомерно завышенными ценами на топливо, а ответственная за эту сферу министр Катерина Райхе наблюдает, как нефтяные концерны получают рекордную прибыль за счет граждан", - сказал Клюссендорф в интервью T-Online.
Генсек СДПГ призвал правящую коалицию Германии принять три неотложные меры, которые, как утверждает он сам, могли бы быстро снизить цены на бензин и дизель. Первое предложение Клюссендорфа заключается в установлении потолка цен на топливо, второе - во введении налога на сверхприбыль нефтяных компаний, третье - в обеспечении функционирующей рыночной экономики за счет повышения прозрачности ценообразования и ограничения влияния нефтяных концернов.
Агентство DPA во вторник сообщило, что цена на бензин марки Super E10 на немецких автозаправках в понедельник обновила исторический максимум и достигла отметки в 2,286 евро за литр. Цена на дизель также приближается к рекордному показателю.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
 
Мировая экономикаГЕРМАНИЯФРГБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
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