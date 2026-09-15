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"Геотек" заинтересован в увеличении доли зарубежных проектов

"Геотек" заинтересован в увеличении доли зарубежных проектов - 15.09.2026, ПРАЙМ

"Геотек" заинтересован в увеличении доли зарубежных проектов

Доля зарубежных геологоразведочных проектов "Геотека" уже составляет не менее 20%, и компания заинтересована в увеличении этого показателя, заявил журналистам... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T13:28+0300

2026-09-15T13:28+0300

2026-09-15T13:28+0300

бизнес

россия

азия

ближний восток

казахстан

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ТЮМЕНЬ, 15 сен - ПРАЙМ. Доля зарубежных геологоразведочных проектов "Геотека" уже составляет не менее 20%, и компания заинтересована в увеличении этого показателя, заявил журналистам президент компании Роман Панов. "По разным оценкам, не меньше двадцати (процентов - ред.)", - ответил он на вопрос РИА Новости о доле зарубежных проектов в портфеле компании в кулуарах Международного промышленно-энергетического форума TNF. "Мы заинтересованы в этом (увеличении доли проектов в других странах - ред.), ведем работу", - добавил Панов. Он пояснил, что это необходимый шаг для того, чтобы обеспечивать конкурентоспособность компании. Это возможность получать доступ к новым технологиям, предлагать и расширять рынки сбыта собственных и технических решений, и оборудования, которое "Геотек" производит. "При ограниченности внутреннего спроса сдерживается технологическое развитие компании. Поэтому выход на внешний рынок необходим", - добавил Панов. Он подчеркнул, что компания ориентируется на те рынки, где российские стандарты и технологии, а также оборудование уже известны и апробированы, где участвуют российские нефтегазовые компании. Среди регионов присутствия "Геотека" Панов назвал Азию в целом и Ближний Восток. "Геотек" включен правительством в перечень системообразующих организаций. Компания занимается сейсморазведкой на суше и в транзитной зоне, оказывает услуги клиентам во всех основных нефтегазоносных областях России, а также Казахстана и других стран.

азия

ближний восток

казахстан

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бизнес, россия, азия, ближний восток, казахстан