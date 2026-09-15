Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Геотек" заинтересован в увеличении доли зарубежных проектов - 15.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260915/geotekshij-873309215.html
"Геотек" заинтересован в увеличении доли зарубежных проектов
"Геотек" заинтересован в увеличении доли зарубежных проектов - 15.09.2026, ПРАЙМ
"Геотек" заинтересован в увеличении доли зарубежных проектов
Доля зарубежных геологоразведочных проектов "Геотека" уже составляет не менее 20%, и компания заинтересована в увеличении этого показателя, заявил журналистам... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T13:28+0300
2026-09-15T13:28+0300
бизнес
россия
азия
ближний восток
казахстан
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873309215.jpg?1789468081
ТЮМЕНЬ, 15 сен - ПРАЙМ. Доля зарубежных геологоразведочных проектов "Геотека" уже составляет не менее 20%, и компания заинтересована в увеличении этого показателя, заявил журналистам президент компании Роман Панов. "По разным оценкам, не меньше двадцати (процентов - ред.)", - ответил он на вопрос РИА Новости о доле зарубежных проектов в портфеле компании в кулуарах Международного промышленно-энергетического форума TNF. "Мы заинтересованы в этом (увеличении доли проектов в других странах - ред.), ведем работу", - добавил Панов. Он пояснил, что это необходимый шаг для того, чтобы обеспечивать конкурентоспособность компании. Это возможность получать доступ к новым технологиям, предлагать и расширять рынки сбыта собственных и технических решений, и оборудования, которое "Геотек" производит. "При ограниченности внутреннего спроса сдерживается технологическое развитие компании. Поэтому выход на внешний рынок необходим", - добавил Панов. Он подчеркнул, что компания ориентируется на те рынки, где российские стандарты и технологии, а также оборудование уже известны и апробированы, где участвуют российские нефтегазовые компании. Среди регионов присутствия "Геотека" Панов назвал Азию в целом и Ближний Восток. "Геотек" включен правительством в перечень системообразующих организаций. Компания занимается сейсморазведкой на суше и в транзитной зоне, оказывает услуги клиентам во всех основных нефтегазоносных областях России, а также Казахстана и других стран.
азия
ближний восток
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, азия, ближний восток, казахстан
Бизнес, РОССИЯ, АЗИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, КАЗАХСТАН
13:28 15.09.2026
 
"Геотек" заинтересован в увеличении доли зарубежных проектов

Глава "Геотека" Панов: доля зарубежных геологоразведочных проектов составляет не менее 20%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ТЮМЕНЬ, 15 сен - ПРАЙМ. Доля зарубежных геологоразведочных проектов "Геотека" уже составляет не менее 20%, и компания заинтересована в увеличении этого показателя, заявил журналистам президент компании Роман Панов.
"По разным оценкам, не меньше двадцати (процентов - ред.)", - ответил он на вопрос РИА Новости о доле зарубежных проектов в портфеле компании в кулуарах Международного промышленно-энергетического форума TNF.
"Мы заинтересованы в этом (увеличении доли проектов в других странах - ред.), ведем работу", - добавил Панов.
Он пояснил, что это необходимый шаг для того, чтобы обеспечивать конкурентоспособность компании. Это возможность получать доступ к новым технологиям, предлагать и расширять рынки сбыта собственных и технических решений, и оборудования, которое "Геотек" производит.
"При ограниченности внутреннего спроса сдерживается технологическое развитие компании. Поэтому выход на внешний рынок необходим", - добавил Панов.
Он подчеркнул, что компания ориентируется на те рынки, где российские стандарты и технологии, а также оборудование уже известны и апробированы, где участвуют российские нефтегазовые компании. Среди регионов присутствия "Геотека" Панов назвал Азию в целом и Ближний Восток.
"Геотек" включен правительством в перечень системообразующих организаций. Компания занимается сейсморазведкой на суше и в транзитной зоне, оказывает услуги клиентам во всех основных нефтегазоносных областях России, а также Казахстана и других стран.
 
БизнесРОССИЯАЗИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОККАЗАХСТАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала