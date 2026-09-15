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"Геотек" рассказал о спросе на геофизические работы на месторождениях ТПИ - 15.09.2026, ПРАЙМ
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"Геотек" рассказал о спросе на геофизические работы на месторождениях ТПИ
"Геотек" рассказал о спросе на геофизические работы на месторождениях ТПИ - 15.09.2026, ПРАЙМ
"Геотек" рассказал о спросе на геофизические работы на месторождениях ТПИ
Компании, которые занимаются добычей твердых полезных ископаемых (ТПИ), проявляют интерес к геофизическим работам на месторождениях, спрос на них растет,... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T14:35+0300
2026-09-15T14:42+0300
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казахстан
норникель
гмк норильский никель
еврохим
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ТЮМЕНЬ, 15 сен - ПРАЙМ. Компании, которые занимаются добычей твердых полезных ископаемых (ТПИ), проявляют интерес к геофизическим работам на месторождениях, спрос на них растет, сообщил журналистам президент нефтесервисной компании "Геотек" Роман Панов. "Мы идем в возможности распространения геофизических методов в разведке и поиске твердых полезных ископаемых. Это не новая методика, но спрос на нее растет", - сказал он в кулуарах Международного промышленно-энергетического форума TNF, отвечая на вопрос РИА Новости, рассматривает ли компания ТПИ как перспективное направление, особенно на фоне роста инвестиций в разведку. Ранее "Геотек" применил импульсные источники "Енисей СЭМ-100" и технологию ISSD при геофизических работах на рудниках "Норникеля" - "Маяк" и "Заполярный" в условиях Крайнего Севера. Это стало для компании опытом работы в горнодобывающем, а не в нефтегазовом сегменте. По словам Панова, сейчас заказчиком геофизических работ выступает не только "Норникель", но и целый ряд других компаний - в том числе "Еврохим", который рассматривает возможность применения таких методов в поиске ТПИ. "Тренд сегодняшнего дня - это комплексирование различных методов. То есть когда мы используем и импульсную методику, и вибро-, и взрыв в рамках одной площади", - отметил президент "Геотека", отвечая на вопрос РИА Новости о результатах использования технологии сейсморазведки в движении с импульсными источниками "Енисей Н-20" на Южно-Ямской площади в Югре на участке, который ранее считался недоступным для разведки традиционными методами. По его словам, сейчас компания использует комплексирование различных методов при доразведке месторождений с существующей инфраструктурой, на которых не везде можно использовать классические методы проведения работ - взрывом или виброисточником. "Заказчики очень хорошо к таким техническим решениям относятся. Мы видим потенциал увеличения спроса", - добавил Панов. "Геотек" включен правительством в перечень системообразующих организаций. Компания занимается сейсморазведкой на суше и в транзитной зоне, оказывает услуги клиентам во всех основных нефтегазоносных областях России, а также Казахстана и других стран.
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4.7
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40
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40
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5
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россия, казахстан, норникель, гмк норильский никель, еврохим
РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Норникель, ГМК Норильский никель, Еврохим
14:35 15.09.2026 (обновлено: 14:42 15.09.2026)
 
"Геотек" рассказал о спросе на геофизические работы на месторождениях ТПИ

Глава "Геотек" Панов: спрос на геофизические работы на месторождениях ТПИ растет

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ТЮМЕНЬ, 15 сен - ПРАЙМ. Компании, которые занимаются добычей твердых полезных ископаемых (ТПИ), проявляют интерес к геофизическим работам на месторождениях, спрос на них растет, сообщил журналистам президент нефтесервисной компании "Геотек" Роман Панов.
"Мы идем в возможности распространения геофизических методов в разведке и поиске твердых полезных ископаемых. Это не новая методика, но спрос на нее растет", - сказал он в кулуарах Международного промышленно-энергетического форума TNF, отвечая на вопрос РИА Новости, рассматривает ли компания ТПИ как перспективное направление, особенно на фоне роста инвестиций в разведку.
Ранее "Геотек" применил импульсные источники "Енисей СЭМ-100" и технологию ISSD при геофизических работах на рудниках "Норникеля" - "Маяк" и "Заполярный" в условиях Крайнего Севера. Это стало для компании опытом работы в горнодобывающем, а не в нефтегазовом сегменте.
По словам Панова, сейчас заказчиком геофизических работ выступает не только "Норникель", но и целый ряд других компаний - в том числе "Еврохим", который рассматривает возможность применения таких методов в поиске ТПИ.
"Тренд сегодняшнего дня - это комплексирование различных методов. То есть когда мы используем и импульсную методику, и вибро-, и взрыв в рамках одной площади", - отметил президент "Геотека", отвечая на вопрос РИА Новости о результатах использования технологии сейсморазведки в движении с импульсными источниками "Енисей Н-20" на Южно-Ямской площади в Югре на участке, который ранее считался недоступным для разведки традиционными методами.
По его словам, сейчас компания использует комплексирование различных методов при доразведке месторождений с существующей инфраструктурой, на которых не везде можно использовать классические методы проведения работ - взрывом или виброисточником.
"Заказчики очень хорошо к таким техническим решениям относятся. Мы видим потенциал увеличения спроса", - добавил Панов.
"Геотек" включен правительством в перечень системообразующих организаций. Компания занимается сейсморазведкой на суше и в транзитной зоне, оказывает услуги клиентам во всех основных нефтегазоносных областях России, а также Казахстана и других стран.
 
РОССИЯКАЗАХСТАННорникельГМК Норильский никельЕврохим
 
 
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