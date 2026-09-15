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В Германии цена на бензин Super E10 вновь побила рекорд
В Германии цена на бензин Super E10 вновь побила рекорд - 15.09.2026, ПРАЙМ
В Германии цена на бензин Super E10 вновь побила рекорд
Цена на бензин марки Super E10 на немецких автозаправках в понедельник побила рекорд, установленный днем ранее, передает агентство DPA со ссылкой на немецкий... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T16:49+0300
2026-09-15T16:49+0300
2026-09-15T16:49+0300
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БЕРЛИН, 15 сен - ПРАЙМ. Цена на бензин марки Super E10 на немецких автозаправках в понедельник побила рекорд, установленный днем ранее, передает агентство DPA со ссылкой на немецкий автоклуб ADAC, который отслеживает цены на АЗС.
Предыдущий рекорд был поставлен в воскресенье 13 сентября - цена за литр Super E10 составила 2,273 евро, сообщало агентство.
"Бензин Super E10 еще никогда не стоил так дорого... В понедельник его среднесуточная цена составила 2,286 евро за литр", - говорится в сообщении DPA.
Агентство уточняет, что цена на дизельное топливо также приближается к рекордному показателю. Сейчас в Германии он продается по средней цене в 2,412 евро за литр.
Согласно информации DPA, в связи с неконтролируемым ростом цен на топливо Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) потребовала установить государственный ценовой потолок. Партнер партии по правящей коалиции, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), в свою очередь, предостерегает от поспешного вмешательства в топливный рынок.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
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бизнес, германия, сша, израиль
Бизнес, ГЕРМАНИЯ, США, ИЗРАИЛЬ
В Германии цена на бензин Super E10 вновь побила рекорд
DPA: цена на бензин Super E10 в Германии побила рекорд, установленный днем ранее
БЕРЛИН, 15 сен - ПРАЙМ. Цена на бензин марки Super E10 на немецких автозаправках в понедельник побила рекорд, установленный днем ранее, передает агентство DPA со ссылкой на немецкий автоклуб ADAC, который отслеживает цены на АЗС.
Предыдущий рекорд был поставлен в воскресенье 13 сентября - цена за литр Super E10 составила 2,273 евро, сообщало агентство.
"Бензин Super E10 еще никогда не стоил так дорого... В понедельник его среднесуточная цена составила 2,286 евро за литр", - говорится в сообщении DPA.
Агентство уточняет, что цена на дизельное топливо также приближается к рекордному показателю. Сейчас в Германии он продается по средней цене в 2,412 евро за литр.
Согласно информации DPA, в связи с неконтролируемым ростом цен на топливо Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) потребовала установить государственный ценовой потолок. Партнер партии по правящей коалиции, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), в свою очередь, предостерегает от поспешного вмешательства в топливный рынок.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.